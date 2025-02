Attenzione: Nuovo raggiro ai clienti T-Mobile con offerte di telefoni “gratuiti”

La situazione per gli utenti T-Mobile si fa critica a causa di un inganno ben orchestrato. Alcuni truffatori si spacciano per rappresentanti dell'azienda offrendo "telefonini gratuiti" ai consumatori in segno di riconoscenza per la loro fedeltà. Questo raggiro è tanto sofisticato da ingannare gli utenti nella creazione di vere e proprie ordini di telefoni, che vengono poi spediti direttamente nelle mani dei truffatori. Scopriamo insieme come funziona questo inganno e come proteggerti.

Come si svolge la truffa del telefono gratuito T-Mobile

Di recente, un utente di Reddit ha condiviso un'esperienza sconcertante: un falso rappresentante T-Mobile ha contattato un membro della sua famiglia, autorizzato sulla loro linea, offrendo un iPhone 16 Pro Max gratuito. Ignaro della truffa, il malcapitato ha accettato l'offerta, fornendo alcuni codici di verifica e ordinando, involontariamente, il dispositivo, il quale richiedeva un Piano di Rate per l'Attrezzatura della durata di 24 mesi. Vale la pena notare che la promessa iniziale era quella di ricevere il telefono senza alcun costo.

Un'indagine più approfondita ha rivelato che il raggiro inizia con una telefonata in cui il truffatore offre un "telefono gratuito". Durante la chiamata, il finto rappresentante guida il cliente nella procedura di acquisto sul sito di T-Mobile. A volte, il truffatore si connette al computer della vittima per rendere tutto più credibile, spingendola a condividere i codici di autenticazione a due fattori . In questo modo, la vittima è convinta di ricevere un telefono senza pagarlo.

Una volta ricevuto il dispositivo, il truffatore ricontatta l'utente, dichiarando che c'è stata una confusione riguardo al modello inviato. Promette di inviare la versione corretta, inducendo così la vittima a restituire il telefono. Il risultato? La vittima rimane con un saldo da pagare per la rata del dispositivo e, nel contempo, il truffatore ottiene un cellulare gratuito.

La modalità di restituzione e il rischio di truffa

Continuando con il racconto della vittima su Reddit, quest’ultima ha confermato che il truffatore ha inviato un’etichetta di reso UPS, chiedendo di rispedire il telefono. Una volta che la vittima ha spedito il dispositivo, il ladro lo riceve, lasciandola con l'onere di un EIP non pagato. Questo è il meccanismo tipico attraverso cui le truffe operano, sfruttando la buona fede delle persone.

Un altro utente ha raccontato che il suo parente ha finalmente chiarito la situazione: avrebbe dovuto ricevere un iPhone con 1TB di memoria, mentre ha dovuto gestire una sequenza di reset password sul suo account, segnalando una compromissione del suo profilo. Questo mette in luce come i truffatori possano anche accedere a informazioni personali attraverso tecniche ingannevoli.

Come proteggerti dalla truffa

Se ricevi una chiamata o un messaggio inaspettato riguardo a un telefono gratuito o un'offerta speciale, è fondamentale procedere con cautela. T-Mobile raramente propone promozioni simili tramite telefonate non richieste. Anche se il truffatore si presenta come rappresentante ufficiale dell'azienda, è importante non fidarsi.

Non condividere mai i codici di autenticazione a due fattori, anche se sembra che siano richiesti da T-Mobile. La società non chiederà mai queste informazioni via telefono o email. Se hai dubbi riguardo un'offerta, contatta T-Mobile attraverso i canali ufficiali, come l'app o il sito web, per verificare l'autenticità dell'offerta.

Rimanere vigili e informati è il modo migliore per evitare che questo tipo di truffa possa colpire. Non appena si ricevono segnalazioni di simili raggiri, è prudente agire in modo proattivo e informare gli altri utenti di tali rischi per garantire la sicurezza di tutti.