Attenzione: hacker utilizzano convertitori di file online per diffondere malware

Negli ultimi tempi, l’FBI ha lanciato un allerta in merito a un’operazione di hacking che coinvolge l’uso di convertitori di file online gratuiti. Questa pratica, apparentemente innocua, può generare gravi problemi di sicurezza per gli utenti. I cybercriminali si avvalgono di queste risorse per installare malware sui computer degli utenti ignari, trasformando un’azione semplice come il cambiamento di un formato di file in un rischio serio.

Il pericolo dietro i convertitori di file online

La conversione di file, sia che si tratti di un documento PDF in formato DOC o di un’immagine WebP in JPEG, è un’operazione comune per molti. Spesso, per velocizzare le cose, gli utenti possono essere tentati di cercare rapidamente un convertitore online. Tuttavia, è importante essere cauti. L’FBI, attraverso l’ufficio di Denver, ha avvertito che alcuni siti di conversione di file non solo mancano di offrire il servizio promesso, ma installano malware sul computer.

Queste piattaforme malevole sfruttano la vulnerabilità delle persone e l’urgenza nel cercare soluzioni rapide, utilizzando annunci ingannevoli che appaiono nei risultati di ricerca. Mentre tanti servizi di conversione funzionano correttamente, il rischio di scaricare involontariamente software dannoso è elevato. È importante pertinere che, oltre alla semplice operazione di conversione, gli utenti possono ritrovarsi a scaricare un’applicazione che è, in realtà, un virus.

Come i malware si diffondono attraverso i convertitori di file

Diverse sono le modalità con cui i cybercriminali possono colpire. Gli utenti possono essere indotti a scaricare applicazioni o estensioni del browser che, anziché facilitare la conversione di file, installano malware. Questo software malevolo può comprometterne la sicurezza, rubando dati sensibili come informazioni personali, numeri di previdenza sociale e credenziali bancarie.

Fra le insidie principali vi è la presenza di ransomware, che può bloccare gli utenti dal proprio computer, o l’identità rubata. Il dramma è che molte vittime non si accorgono di aver subito un’infezione fino a quando non è troppo tardi, rendendo difficoltoso il recupero delle informazioni.

Domini da evitare

Il team di MalwareBytes Labs ha compilato un elenco di domini sospetti che sono stati segnalati in connessione con queste truffe. Ecco alcuni esempi di siti da evitare:

imageconvertors[.]com – Phishing

– Phishing convertitoremp3[.]it – Riskware

– Riskware convertisseurs-pdf[.]com – Riskware

– Riskware convertscloud[.]com – Phishing

– Phishing convertix-api[.]xyz – Trojan

– Trojan convertallfiles[.]com – Adware

È probabile che gli hacker utilizzino nuovi domini per le proprie operazioni, ma mantenere un occhio attento su questi indirizzi è fondamentale per prevenire possibili infezioni.

Strategie per difendersi da malware

Per proteggersi da queste minacce, l’FBI suggerisce di adottare un approccio pragmatico. Prima di cliccare su un link, è prudente fermarsi un attimo e riflettere. Anche se può sembrare complicato quando si ha necessità di convertire un file rapidamente, la scelta sbagliata può avere conseguenze devastanti.

Prima di cercare un convertitore online, controllate i programmi già installati. Software come Microsoft Office e OpenOffice offrono funzionalità di conversione integrata. Se necessario, esistono anche editor di PDF che consentono la conversione di file in modo sicuro. Adobe Acrobat, ad esempio, è un’opzione popolare e può gestire una varietà di formati.

Per una protezione maggiore, è consigliabile usare il miglior antivirus disponibile, in modo che possa rilevare malware esistente e avvisarvi prima di scaricare file potenzialmente dannosi. Considerate l’opzione di un servizio di protezione contro il furto d’identità per limitare danni economici e recuperare i dati in caso di attacco.

In un mondo dove i cybercriminali fanno leva sull’ingenuità degli utenti, mantenere alta la guardia e informarsi è cruciale. Educarsi su come riconoscere le truffe online è fondamentale per evitare di diventare vittima di tali attacchi.