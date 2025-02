Attenzione ai casi magnetici: il problema con la Penna S del Galaxy S25 Ultra

Chi possiede un Samsung Galaxy S25 Ultra deve prestare attenzione quando cerca di acquistare una nuova custodia per il proprio dispositivo, in quanto è emerso che la Penna S non funziona bene con le custodie magnetiche. Un problema che persiste da diverso tempo e che sta destando preoccupazione tra gli utenti.

In recente discussione sui forum, in particolare su Reddit, si è messo in evidenza un inconveniente riguardante l'uso di alcuni accessori magnetici con la Penna S del Galaxy S25 Ultra. Gli utenti hanno segnalato che, simile a quanto osservato per il Galaxy S24 Ultra, la nuova custodia magnetica può causare interferenze con le funzioni della Penna S, limitando la sua operatività e causando imprevisti nei comandi aerei.

L'interferenza dei magneti con la Penna S

Quando un accessorio o una custodia magnetica viene collegato al Galaxy S25 Ultra, appare un pop-up di avviso che mette in guardia: “Gli accessori magnetici possono interferire con la tua Penna S: i magneti negli accessori possono interferire con i segnali che la tua Penna S invia al telefono. Questi possono causare errori nella scrittura o attivazioni involontarie dei comandi aerei.” Questa segnalazione ha messo in allerta molti utenti che, frustrati, hanno condiviso le loro esperienze.

La problematica qui è sottile e complessa. Non è semplice attribuire l’interferenza solo ai magneti. Andrew Myrick di Android Central ha riportato che utilizzando un adattatore MagSafe con una custodia in silicone Samsung, non ha ricevuto l’avviso. Ciò suggerisce che la distanza tra la Penna S e il magnete possa giocare un ruolo significativo in questa interferenza. Anche la forza e la dimensione del magnete, nonché la sua posizione all'interno della custodia, sono fattori da considerare.

Storico dell'interferenza nei dispositivi Samsung

Non si tratta di un problema nuovo per i dispositivi Samsung; i problemi simili risalgono almeno al Galaxy Note 8. Già nel 2020, Samsung avvisava che le azioni della Penna S potessero non funzionare correttamente con le custodie magnetiche, in particolare nelle zone sensibili come quella della fotocamera frontale. Questa coerenza di malfunzionamenti nel tempo ha sollevato interrogativi sulla progettazione di accessori compatibili e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte da Samsung per affrontare tali problemi.

Nel caso del Note 8, l'azienda aveva suggerito di tenere la Penna S in posizione verticale e applicare più forza in situazioni di malfunzionamento. Consigli che oggi, nel 2025, appaiono decisamente insoddisfacenti. Gli utenti, infatti, non dovrebbero trovarsi a dover adattare il proprio comportamento per uso di un dispositivo che, per design, dovrebbe essere funzionale.

Soluzioni e alternative

Purtroppo, le soluzioni pratiche per questo problema sono limitate. L'unico suggerimento reale per evitare il malfunzionamento è di non utilizzare custodie magnetiche. Tuttavia, molti dei migliori modelli di custodie per Galaxy S25 Ultra incorporano funzioni MagSafe, una caratteristica diventata sempre più desiderabile. Questo scenario crea quindi ciò che potrebbe essere definito un “costo aggiuntivo” per i consumatori, costretti a scegliere tra protezione e funzionalità. L'utilizzo di custodie è, e rimane, uno dei migliori modi per preservare un nuovo smartphone, ma il dilemma sui magneti rende la scelta più complicata del previsto.

Senza una risoluzione concreta da parte di Samsung, i possessori del Galaxy S25 Ultra sono messi di fronte a un dilemma, e la speranza è che in futuro l'azienda possa trovare una soluzione che renda le custodie compatibili senza compromettere l'esperienza d'uso della Penna S.