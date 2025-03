Attenzione agli schemi fraudolenti: come proteggere il tuo denaro dalle truffe sui pagamenti digitali

Le app di pagamento digitale come Zelle, Venmo, Cash App e PayPal offrono convenienza e rapidità nelle transazioni, ma purtroppo sono diventate anche strumenti preferiti dai truffatori. Tra il 2017 e il 2025, i clienti di tre banche hanno subito perdite superiori a 870 milioni di dollari a causa di truffe legate a Zelle, come emerso da una causa intentata dalla Consumer Financial Protection Bureau. In risposta a queste ingenti perdite, JPMorgan Chase ha annunciato l'intenzione di bloccare i pagamenti via Zelle sui social media a partire dal 23 marzo 2025. È essenziale prendere coscienza delle varie modalità attraverso le quali puoi cadere vittima di questi raggiri.

Truffe comuni con le app di pagamento

Nonostante la creatività dei truffatori, le frodi legate ai pagamenti digitali tendono a rientrare in alcune categorie principali. È fondamentale conoscerle per non cadere nelle loro trappole.

Truffa del “cash flipping”

Hai ricevuto un messaggio diretto sui social media da qualcuno che ti offre un'opportunità allettante: invia 100 dollari e ti promette di trasformarli in 500 in pochi giorni, grazie a un'app di collaborazione. Sembra un sogno, ma in realtà è solo una truffa. Nessuno, tantomeno un estraneo sul web, può moltiplicare il tuo denaro in modo così veloce e sicuro.

Truffa di phishing

Una mail che sembra provenire da un'app di pagamento ti invita a cliccare su un link per aggiornare le tue informazioni o accettare un pagamento. Questo è un classico esempio di phishing, dove il truffatore cerca di ottenere informazioni sensibili facendoti credere di essere una fonte affidabile. Cliccando sul link, potresti infettare il tuo dispositivo con malware che compromette il tuo account.

Per tutelarti, evita di cliccare su link sospetti. Contatta invece il servizio clienti direttamente attraverso l'app per confermare la legittimità della richiesta.

Truffa della vendita di oggetti falsi

Immagina di cercare un divano su Craigslist e di trovare un affare imperdibile. Ma per acquistarlo ti viene chiesto di pagare in anticipo, senza poter vedere fisicamente l'oggetto. In questo caso, il venditore potrebbe scomparire con il tuo denaro, lasciandoti a bocca asciutta e senza divano.

Le truffe di questo tipo sono più comuni quando si tratta di oggetti rari o costosi, come collezionabili o automobili. Non sottovalutare mai l'importanza di visionare un prodotto prima di pagarlo.

Truffa dei biglietti falsi

Se desideri vedere il concerto di Taylor Swift e trovi biglietti a un prezzo sorprendentemente basso, fai attenzione. Potrebbero non essere autentici. È meglio rivolgersi a piattaforme di rivendita di biglietti di fiducia come StubHub o Ticketmaster per assicurarti che l'acquisto sia legittimo.

Truffa del malfunzionamento software

Cosa succede se ricevi una mail che ti chiede di scaricare una nuova versione dell'app di pagamento? Non è raro che i truffatori creino siti simili a quelli ufficiali dove ti chiedono di inserire le tue credenziali. Ricorda che non esistono versioni aggiornate senza preavviso; verifica sempre dalle fonti ufficiali.

Assicurati di mantenere sempre aggiornate le tue app tramite lo store del tuo smartphone, garantendo la massima sicurezza.

Truffa del deposito di sicurezza

Nel contesto della ricerca di un appartamento, non cedere alla tentazione di inviare soldi per "prenotare" un luogo che non hai mai visto. È probabile che, giunto al sopralluogo, scopri che l'appartamento non è disponibile.

Truffa dei premi

Le app di pagamento non contatteranno mai gli utenti per informarli di aver vinto un premio. Non cliccare su link sospetti per rivendicare vincite non richieste, altrimenti rischi di perdere denaro o compromettere la tua sicurezza.

Truffa del pagamento accidentale

Una notifica di pagamento da qualcuno che non conosci può ingannarti. Se voli a restituire il denaro perché qualcuno sostiene che sia stata una truffa, attenzione: i fondi potrebbero essere stati rubati in origine. Rivolgiti alla tua banca per capire come procedere senza farti coinvolgere nel raggiro.

Truffa romantica

App di incontri come Bumble e Tinder possono condurre a incontri indotti da impostori, che sfruttano le emozioni per rubare denaro. Se qualcuno con cui parli online ti chiede denaro per visite o spese d'emergenza, fermati. Se è una relazione genuina, non si baserà sul tuo sostegno finanziario.

Come proteggersi dalle truffe

È possibile continuare a usare le app di pagamento pur proteggendosi. Ecco alcuni suggerimenti pratici.

Non inviare mai denaro a sconosciuti. Limita i pagamenti alle persone di fiducia, come amici e familiari, o per spese presso commercianti conosciuti.

Fai attenzione ai messaggi non richiesti. Le email o i testi che chiedono informazioni personali spesso rappresentano tentativi di phishing. Usa il servizio clienti dell'app per confermare qualsiasi richiesta.

Imposta misure di sicurezza. Le app di pagamento offrono funzioni come PIN o scansione delle impronte. Queste misure rendono difficile l'accesso al tuo conto per chiunque non sia tu.

Controlla sempre l'indirizzo email dei mittenti. I truffatori spesso usano indirizzi simili a quelli ufficiali. Se qualcosa ti sembra strano, verifica accedendo direttamente all'app.

Stai attento a messaggi urgenti. I truffatori cercano di farti agire in fretta. Se ricevi avvisi che ti spingono a correre, fermati e analizza la situazione.

Cura la tua sicurezza online. Utilizza password complesse e non usare le stesse credenziali su più account.

Se necessario, prendi in considerazione di scollegare il tuo conto bancario dall'app per una maggiore tranquillità.

Cosa fare se sei vittima di una truffa

Se sospetti di essere stato truffato tramite un'app di pagamento, contatta immediatamente sia l'app che la tua banca. Anche se non c'è garanzia di recuperare i fondi, la tua banca potrebbe offrirti supporto.

Inoltre, è consigliabile segnalare l'accaduto alla Federal Trade Commission e al Centro di Reclami sulla Criminalità Informatica dell'FBI.