AT&T potenzia la sicurezza pubblica negli USA con una rete avanzata

Il mondo delle telecomunicazioni negli Stati Uniti si evolve ulteriormente con l’impegno di AT&T nella sicurezza pubblica. Il gigante delle telecomunicazioni ha recentemente annunciato un significativo potenziamento della sua rete FirstNet 5G, studiata per supportare in modo efficace i soccorritori nella loro cruciale missione. Con nuova copertura e avanzamenti tecnologici, AT&T si distingue come un alleato fondamentale per i professionisti della sicurezza e la comunità in generale.

Espansione della rete FirstNet

Negli ultimi dodici mesi, AT&T ha ampliato la sua rete FirstNet, aggiungendo 20.000 miglia quadrate di copertura terrestre, un’area doppia rispetto a quella del New Jersey. Questo nuovo sviluppo porta la rete di sicurezza pubblica a coprire quasi 3 milioni di miglia quadrate, il che significa che la maggior parte del territorio statunitense ora beneficia di un accesso più solido e affidabile. Questo significa che AT&T ha superato le altre reti concorrenti di circa 250.000 miglia quadrate in media, ponendosi come leader nel settore della connettività per i servizi di emergenza.

Collaborazione con First Responder Network Authority

Il potenziamento della rete non è avvenuto casualmente, ma è il risultato di una collaborazione strategica con la First Responder Network Authority. Questa associazione ha permesso a AT&T di sviluppare una rete multilivello, che include soluzioni per la connettività sia in movimento che all’interno degli edifici. La rete fornisce supporto non solo ai servizi di emergenza, ma anche a quelli essenziali come le utility e gli ospedali. Questa copertura capillare è indispensabile per garantire che i soccorritori possano comunicare in modo efficace, soprattutto nelle situazioni più critiche.

Innovazioni tecnologiche e supporto ai soccorritori

AT&T sta facendo “avanzamenti significativi” nella fornitura di connettività cellulare dallo spazio grazie alla collaborazione con AST SpaceMobile. Queste innovazioni mirano a soddisfare al meglio le esigenze degli operatori di soccorso. Recentemente, l’azienda ha testato capacità fondamentali, come i servizi di push-to-talk, che si rivelano molto più efficaci rispetto ai semplici messaggi di testo in situazioni di emergenza. Aree difficili come cantine, scale e garage sono tra i luoghi più criticità per mantenere una connessione stabile, ed è qui che la rete FirstNet dimostra la sua utilità.

Soluzioni di copertura avanzate

Per migliorare ulteriormente la sua offerta, AT&T ha introdotto l’innovativa famiglia di soluzioni MegaRange per FirstNet, tra cui un router all’avanguardia. Questo dispositivo afferma di essere l’unico in grado di fornire sei volte la potenza del segnale rispetto alle reti concorrenti. I router, disponibili in modelli fissi, portatili e per veicoli, sono dotati di tecnologia 5G di alta potenza, che migliora la penetrazione del segnale all’interno degli edifici e aumenta le velocità di uplink. Queste migliorie non solo ottimizzano la comunicazione durante le operazioni di emergenza, ma rappresentano anche un passo avanti significativo verso una rete di soccorso sempre più efficace.

Supporto economico per le agenzie di soccorso

In un ulteriore sforzo per sostenere le agenzie di soccorso, la FirstNet Authority ha investito risorse fondamentali, fornendo migliaia di Cell Booster Pros gratuiti a diverse agenzie in tutto il paese. Attualmente, oltre 11.000 di questi mini siti cellulari sono stati installati in edifici dedicati alla sicurezza pubblica, un numero impressionante che equivale a connettere quasi 60 Empire State Buildings. Questo non solo migliora la qualità delle comunicazioni in situazioni emergenziali, ma rappresenta anche un significante sostegno per le agenzie che operano quotidianamente per mantenere la comunità al sicuro.

Con questi sviluppi, AT&T sta cementando la propria posizione come partner essenziale per i primi soccorritori e per la sicurezza pubblica negli Stati Uniti.