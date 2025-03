AT&T chiude i servizi email-to-text e text-to-email: ecco cosa cambia dal 17 giugno 2025

Dal 17 giugno 2025, AT&T interromperà i suoi servizi di invio email per SMS e ricezione di SMS via email. Questa decisione segna la fine di una funzionalità che ha faticato a mantenere la sua rilevanza nel corso degli anni, susitando reazioni contrastanti tra gli utenti.

L’annuncio della compagnia telefonica ha colto di sorpresa alcuni, ma, allo stesso tempo, ha reso felici molti altri, considerato che questi servizi erano stati comunemente etichettati come veri e propri generatori di spam.

I dettagli dei servizi coinvolti

I servizi in questione permettevano agli utenti di inviare e ricevere SMS tramite email. Semplicemente, era necessario digitare un numero di telefono seguito da “@txt.att.net” o “@mms.att.net” per inviare un messaggio a un utente AT&T. Dall’altra parte, gli utenti potevano ricevere i messaggi in arrivo sotto forma di email, creando un ponte utile tra i tradizionali SMS e la posta elettronica. Prima dell’esplosione delle app di messaggistica moderne, queste funzionalità rappresentavano una soluzione pratica per comunicare, soprattutto in contesti professionali.

Nonostante la funzionalità potesse sembrare comoda, nel tempo è stata soggetta a critiche, specialmente per l’abbondanza di messaggi indesiderati ricevuti. Infatti, la decisione di AT&T di cessare i servizi appare legata a un utilizzo scemante e all’aumento del traffico di spam che ha reso la continuità del servizio poco vantaggiosa.

Reazioni degli utenti

La prima segnalazione della chiusura è stata fatta da un utente di Reddit, ben305, che ha pubblicato un avviso sui forum dedicati agli abbonati di AT&T, condividendo la notizia con altri utenti. L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda ha suscitato dubbi e domande. Sono in molti a chiedersi perché non sia stata data maggiore visibilità a questa decisione, considerando che in passato il servizio aveva raccolto una base di utenti fedele, seppur ristretta.

Molti utenti hanno riferito che, pur non facendo affidamento su queste funzionalità, la loro chiusura non passerà inosservata. Le manifestazioni di soddisfazione da parte di chi si sentiva sopraffatto dalla quantità di spam hanno dimostrato che il servizio non era più visto come un aiuto, ma come un ostacolo nella comunicazione quotidiana. Altri utenti, diversamente, hanno sottolineato come il servizio fosse ancora utilizzato per ricevere avvisi, garantendo una connessione alla comunicazione immediata.

Implicazioni per gli utenti di Cricket Wireless

È importante evidenziare che la chiusura dei servizi email-to-text e text-to-email impatterà anche gli utenti di Cricket Wireless. Le comunicazioni inviate all’indirizzo “@txt.cricket.net” o “@mms.cricket.net” non saranno più funzionanti. Questa modifica si allinea con una strategia più ampia di razionalizzazione dei servizi di messaggistica offerti dalle compagnie telefoniche, a fronte di un mercato sempre più competitivo e in evoluzione.

Sebbene l’azienda non abbia fornito informazioni dettagliate sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione, è chiaro che il cambiamento deve rispondere a esigenze di semplificazione e ottimizzazione della propria offerta.

In questo contesto, la chiusura dei servizi di messaggistica tradizionali posiziona AT&T in una direzione più focalizzata verso soluzioni più moderne, anche se i ricordi di anteguerra tecnologico possono risultare nostalgici a molti.