AT&T annuncia trasmissione dati record e nuove acquisizioni strategiche nel settore fibra

AT&T sta rivoluzionando il settore delle telecomunicazioni con una trasmissione dati innovativa di ben 1.6 terabit al secondo, realizzata su un percorso di 296 chilometri tra Newark e Philadelphia. Questa prova rappresenta un notevole aumento delle attuali velocità di rete, quadruplicandole. Grazie a questa innovazione, l’azienda dimostra di essere pronta per soddisfare il crescente bisogno di larghezza di banda proveniente da intelligenza artificiale, streaming e realtà virtuale.

Alti standard tecnologici: la prova di trasmissione dati

Recentemente, AT&T ha portato a termine con successo una prova di trasmissione che ha segnato una pietra miliare nel settore. È stata la prima trasmissione end-to-end di due circuiti Ethernet da 800Gb su un’unica lunghezza d’onda, a dimostrazione della capacità della rete di gestire quantità elevate di dati. Tradotto in termini più comprensibili, l’azienda è riuscita a combinare due flussi internet a velocissime portate di 800 gigabit al secondo, utilizzando un’unica fibra ottica. Questo progresso equivale a far viaggiare due treni superveloci sulla stessa linea ferroviaria, senza rischi di collisione, raggiungendo entrambi le loro destinazioni senza problemi.

Questa innovazione non è solo una mera dimostrazione tecnologica, ma evidenzia come la rete di AT&T possa ora gestire una quantità significativamente maggiore di dati con una velocità e una efficienza senza precedenti. Questo passaggio segna una rivoluzione nella capacità di trasmissione della rete, vitale in un contesto dove le richieste di connettività continuano a crescere.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le mosse strategiche di AT&T nel mercato della fibra

Non solo innovazione tecnologica, AT&T sta anche ampliando il suo raggio d’azione attraverso significative acquisizioni. In un annuncio recente, l’azienda ha confermato l’acquisizione della divisione fibra di Lumen Technologies per un totale di 5.75 miliardi di dollari. Questa transazione avrà un impatto considerevole sul network nazionale di fibra di AT&T, aumentando in modo significativo la sua penetrazione nel mercato della banda larga residenziale.

Attraverso questa operazione, l’azienda si assicurerà circa un milione di clienti in fibra, ampliando le proprie operazioni in città strategiche come Denver, Las Vegas, Minneapolis-St. Paul, Orlando, Phoenix, Portland, Salt Lake City e Seattle. L’importanza di questo passo strategico è stata sottolineata in una nota ufficiale, che ha evidenziato l’obiettivo di potenziare l’infrastruttura in fibra dell’azienda.

Conseguenze e futuri sviluppi

Lumen Technologies, dal canto suo, è pronta a concentrarsi su altre aree con l’obiettivo di espandere il proprio segmento fibra per le imprese. Il Chief Financial Officer della società, Chris Stansbury, ha affermato che la vendita della divisione residenziale permetterà a Lumen di ridurre il proprio debito per 4.8 miliardi di dollari e abbattere le spese annuali per interessi di oltre 300 milioni. I proventi dell’operazione sono previsti per il primo semestre del 2026.

Mentre l’attenzione è rivolta verso le nuove tecnologie, come quelle legate all’intelligenza artificiale, il mercato della banda larga si evolve tempestivamente, spingendo le aziende a restare al passo con le esigenze in continua crescita degli utenti.