AT&T acquisisce oltre il 90% del servizio Quantum Fiber di Lumen per 5,75 miliardi di dollari

AT&T ha annunciato l’acquisto di circa il 95% del servizio Quantum Fiber di Lumen per un valore di 5,75 miliardi di dollari, una mossa che segna un passo significativo nella crescita della connettività negli Stati Uniti. Con questa operazione, AT&T punta a consolidare la sua posizione nel mercato della fibra ottica, aumentando la capacità di raggiungere sempre più comunità. Secondo le ultime statistiche della Federal Communications Commission , AT&T Fiber è attualmente disponibile per il 12,77% delle famiglie americane, mentre Quantum Fiber copre solo il 2,26%. L’accordo dovrebbe concludersi nel primo semestre del prossimo anno, secondo quanto riportato da Bloomberg.

La strategia di crescita di AT&T

John Stankey, CEO di AT&T, ha espresso l’importanza di questo accordo nel rafforzare le infrastrutture di connettività statunitensi. Stankey ha sottolineato che l’investimento consentirà di raddoppiare la disponibilità di AT&T Fiber entro la fine del 2030. Con la crescita della domanda di connessione internet ad alta velocità, questo acquisto si presenta come una risposta strategica alle esigenze del mercato. La chiusura di questa transazione potrebbe segnare un punto di svolta per AT&T, che già si afferma come principale fornitore di internet in fibra nel paese, accogliendo 1 milione di nuovi clienti attraverso Quantum Fiber.

Un panorama in evoluzione per gli operatori di banda larga

Il settore della banda larga ha visto un’intensa attività recentemente, con Verizon che ha ottenuto l’approvazione della FCC per l’acquisto del business in fibra di Frontier e Charter che ha recentemente annunciato una fusione con Cox. L’acquisizione di Lumen da parte di AT&T rappresenta un altro pezzo del puzzle in un mercato altamente competitivo. Con sei dei dieci più grandi fornitori di servizi internet coinvolti in queste transazioni, la situazione si fa sempre più complessa. Attualmente, si stima che circa la metà delle 132,6 milioni di connessioni internet degli Stati Uniti sarà fornita da uno dei tre principali operatori, mentre il numero cresce al 72% includendo Comcast.

Blair Levin, ex capo dello staff della FCC e analista del settore telecomunicazioni, ha commentato la questione, affermando che le grandi aziende hanno visioni diverse su come crescere, ma concordano sul fatto che ci siano ancora vantaggi economici da raggiungere tramite queste alleanze. Con il mercato della banda larga ormai vicino alla saturazione, i costi più bassi ottenuti grazie alle economia di scala diventeranno un fattore determinante per il futuro.

Implicazioni per i clienti di Quantum Fiber

Attualmente, non ci sono indicazioni di cambiamenti immediati nei piani tariffari di Quantum Fiber, ma rimane da vedere se i costi aumenteranno dopo la conclusione dell’accordo. Infatti, i piani offerti da Quantum Fiber prevedono tariffe di 50 dollari mensili per velocità di 500 Mbps, rispetto ai 65 dollari per la stessa velocità attraverso AT&T Fiber. Quantum Fiber propone anche una promozione di “prezzo per tutta la vita” per tutti i suoi piani, ma avverte che le tariffe sono “soggette alla disponibilità continua del piano”.

Un portavoce di AT&T ha affermato che, sebbene sia troppo presto per discutere delle modifiche ai piani tariffari post-acquisizione, l’azienda rimarrà concentrata sulle esigenze dei clienti e manterrà l’attenzione sul valore offerto attualmente attraverso AT&T Fiber. Con il mercato della banda larga già colpito da una problematica di monopolio, dove più di un terzo degli americani ha accesso a uno o nessun fornitore di internet, la situazione è destinata a essere monitorata attentamente dai consumatori e dagli analisti del settore.