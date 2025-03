Atari lancia un smartwatch per i nostalgici: ecco il My Play Watch 2600

Atari ha da poco annunciato un nuovo smartwatch dedicato a chi è cresciuto con i videogiochi classici. Il My Play Watch 2600 mira a combinare il divertimento con alcune funzionalità di base, offrendo un’esperienza ludica piuttosto che tecnologicamente avanzata. Con l’interfaccia personalizzabile e le modalità di gioco dedicate, questo dispositivo si propone di attrarre una nuova generazione di fan, così come quelli che ricordano con affetto le console di un tempo. La vendita è già iniziata a un prezzo di 79,99 dollari, con spedizioni previste entro il 10 giugno 2025.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Un’interfaccia che omaggia il passato

Il design del My Play Watch 2600 è fortemente ispirato al leggendario Atari 2600. Gli utenti possono personalizzare la grafica dell’interfaccia, con diverse opzioni di arte che richiamano i classici videogiochi dell’epoca. Inoltre, il dispositivo offre suoni nostalgici, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente. Una delle caratteristiche più accattivanti è la possibilità di giocare a titoli iconici come Centipede, Pong, Super Breakout e Missile Command, grazie a un touchscreen intuitivo e alla corona che funge da controller.

Nonostante il dispositivo non possa competere con le funzionalità avanzate di smartwatch come l’Apple Watch, l’Atari 2600 My Play Watch si posiziona come un fitness tracker tematico per chi ha un legame affettivo con questi giochi storici. La semplicità d’uso e il richiamo ai ricordi possono spingere molti nostalgici a fare questo acquisto impulsivo.

Un ritorno al passato: il My Play Watch e le sue radici

È interessante notare che questo nuovo modello trae origine dal My Play Watch dedicato a Space Invaders, lanciato lo scorso settembre attraverso una campagna di crowdfunding su Kickstarter. Le funzionalità del My Play Watch 2600 sono quasi identiche a quelle del predecessore, comprendendo la possibilità di cambiare il quadrante e monitorare l’attività fisica, come il conteggio dei passi, le calorie bruciate e il battito cardiaco.

tuttavia, permane l’assenza di connettività Bluetooth o Wi-Fi, il che significa che gli utenti non riceveranno notifiche dalle loro fonti mobili. Inoltre, non sarà possibile scaricare applicazioni o nuovi giochi, mantenendo il dispositivo su un piano di utilizzo piuttosto limitato.*

Qualche upgrade e caratteristiche distintive

Il My Play Watch 2600 presenta alcune migliorie rispetto al modello precedente. Lo schermo touchscreen è di 2,02 pollici, contro il 1,86 pollici del primo modello. Il design esterno mostra un case metallico più robusto e industriale, che sicuramente attirerà l’attenzione. Un nuovo pulsante situato sotto la corona aumenta l’usabilità del dispositivo, facilitando l’interazione con le varie funzioni.

Inoltre, il terminale è fornito con tre cinturini intercambiabili caratterizzati da grafiche retro, anche se Atari avverte che questi saranno disponibili per un tempo limitato. Questo aspetto esalta ulteriormente il fascino vintage del dispositivo, permettendo agli utenti di personalizzarlo secondo il proprio gusto.

In sintesi, l’Atari 2600 My Play Watch non è solo un altro smartwatch, ma un omaggio a un’era di giochi che molti ricordano con affetto. La nuova proposta di Atari invita a riscoprire il piacere del gioco attraverso un orologio che celebra l’eredità videoludica della compagnia.