Asus Zenfone 8 arriverà anche in una versione “mini” con Snapdragon 888

L’idea di un dispositivo più compatto era stata lanciata da Apple lo scorso ottobre, quando durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 aveva suscitato un certo interesse anche il modello “mini”. I mesi successivi non sono andati esattamente come sperava il colosso californiano, dato che il riscontro dell’iPhone 12 mini nel pubblico non è stato eccezionale.

Chiaramente ci sono delle attenuanti, a cominciare dal fatto che l’aumento di attività come lo smart working e la didattica a distanza (ma anche il gaming, ndr) ha portato a scegliere telefoni con schermi più grandi. Anche per questo Apple sembra intenzionata a riproporre un modello “mini” con gli iPhone 13, e l’impressione è che avrà un pò di concorrenza.

Quella più strutturata sembra essere Asus, che ha appena diffuso un teaser con protagonista la sua prossima serie di punta, ovvero Zenfone 8. In tutte queste settimane l’azienda taiwanese è riuscita a non far trapelare molte indiscrezioni su questi nuovi prodotti, ed è anche per questo che il teaser ha suscitato una certa curiosità.

A prima vista, l’invito riporta la dicitura “Grandi dimensioni”, ma utilizzando una sorta di foglio di plastica trasparente si ottiene “Grandi prestazioni, dimensioni compatte”. Ebbene sì, il riferimento è fin troppo chiaro: Asus ha in programma di lanciare anche un modello di Zenfone 8 con dimensioni compatte, senza per questo rinunciare a prestazioni di livello. Il lancio di Zenfone 8 avverrà il 12 maggio, come precisato nello stesso teaser (tramite un countdown).

Ma come si chiamerà questo telefono e quali saranno le sue specifiche tecniche? Su questi aspetti non ci sono ancora certezze, dato che Asus non ha confermato il nome “Zenfone 8 mini” circolato in queste ore. Sul piano delle caratteristiche, non dovrebbe mancare il processore Snapdragon 888, probabilmente il miglior chip fin qui realizzato dal produttore statunitense Qualcomm. Il display dovrebbe essere da 5,92 pollici, con refresh rate a 120 Hz.

Fonte Phone Arena