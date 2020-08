Asus ZenFone 7 e 7 Pro, presentati i due nuovi top di gamma: l’hardware è davvero notevole

Asus ha appena ufficializzato ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro, due nuovi smartphone che presentano alcune caratteristiche riconducibili alla serie ZenFone 6 lanciata lo scorso anno, pur tenendo conto di alcune importanti migliorie apportate dalla compagnia taiwanese.

Venendo subito alle specifiche tecniche, Asus ZenFone 7 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione ZenUI 7. Il telefono presenta un display AMOLED full-HD + da 6,67 pollici (1.080×2.400 pixel) con proporzioni 20: 9 e frequenza di aggiornamento di 90Hz, con protezione Corning Gorilla Glass 6.

Il nuovo smartphone di ASUS è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core, abbinato ad una GPU Adreno 650, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB tramite microSD. Sul retro di Asus ZenFone 7 troviamo una tripla fotocamera, costituita da un sensore primario Sony IMX686 da 64 megapixel con un obiettivo f / 1.8, un sensore secondario Sony IMX363 da 12 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.2 e un terzo sensore da 8 megapixel con teleobiettivo che abilita lo zoom ottico 3x. La fotocamera supporta sia le registrazioni video 8K che 4K.

Asus ZenFone 7 è inoltre equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh che supporta una ricarica rapida da 30 W e funziona con gli standard Quick Charge 4.0 e USB PD di Qualcomm.

Per quanto riguarda invece l’Asus ZenFone 7 Pro, siamo di fronte ad un telefono con un display AMOLED full-HD + da 6,67 pollici (1.080×2.400 pixel) con proporzioni 20: 9 e frequenza di aggiornamento di 90Hz. La variante “Pro” è alimentata con un processore Qualcomm Snapdragon 865+ octa-core, a cui si abbina una GPU Adreno 650, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, espandibile tramite scheda microSD (fino a 2 TB). Il comparto foto posteriore è identico a quella dell’Asus ZenFone 7: al sensore principale da 64 megapixel si accompagnano un sensore secondario da 12 megapixel e un terzo sensore da 8 megapixel. Stesso discorso per la batteria, anche in questo caso da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

Il prezzo di Asus ZenFone 7 è stato fissato a 21.990 nuovi dollari taiwanesi (circa 633 euro) per la variante di archiviazione da 6 GB + 128 GB, mentre l’opzione di archiviazione da 8 GB + 128 GB costa TWD 23.990 (circa 690 euro). L’Asus ZenFone 7 Pro è invece disponibile in un’unica configurazione di memoria da 8 GB + 256 GB: il prezzo è di TWD 27.990 (805 euro al cambio attuale). La società di Taiwan non ha ancora fornito dettagli in merito al lancio globale dei due prodotti, anche se a breve dovremmo conoscere disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

Fonte Gadgets360