ASUS Zenbook 13 e 14, l’azienda aggiorna i suoi notebook: più sottili e più prestanti

ASUS sta aggiornando la sua linea di prodotti ZenBook, concentrandosi in particolare sui modelli ZenBook 13 e ZenBook 14. Come annunciato dalla compagnia taiwanese nella giornata di martedì, i nuovi modelli sono stati “aggiornati” con un design “più sottile e leggero”, gli ultimi chip Intel di decima generazione e una durata della batteria fino a 22 ore.

Confermando la disponibilità di 13,3 pollici per lo ZenBook 13 (modello UX325) e di 14 pollici per lo ZenBook 14 (modello UX425), ASUS ha dotato entrambi i laptop del display NanoEdge dell’azienda, caratterizzato da cornici più sottili: stando a quanto affermato dalla stessa società, con questa soluzione si riesce a garantire uno schermo con un rapporto “schermo-corpo” del 90%.

Entrambi i modelli manterranno anche la stessa vasta gamma di porte delle versioni precedenti, comprese le porte HDMI e USB-A full-size, due porte Thunderbolt USB-C (che possono essere utilizzate per una ricarica rapida) e uno slot per schede microSD. L’unico aspetto che forse delude un pochino è la RAM, che viene limitata a 8 GB: tuttavia, è possibile ottenere fino a 512 GB di memoria SSD.

Come accennato, entrambi i notebook funzioneranno con processori Intel Core di decima generazione, ovvero Intel Core i7-1065G7 o Core i5-1035G1, abbinati ad una scheda grafica integrata UHD Graphics o Iris Plus.

ASUS ha introdotto anche una webcam IR – compatibile con Windows Hello, ndr – per l’accesso tramite riconoscimento facciale, con altre funzionalità tra cui un tastierino numerico LED nascosto all’interno del trackpad e una cerniera “ErgoLift” che inclina la tastiera quando viene aperta, in modo tale da consentire una digitazione più semplice. I due modelli supportano anche Wi-Fi 6, l’ultimo standard Wi-Fi.

Tutti e due i modelli “aggiornati” sono ora disponibili presso numerosi rivenditori tra cui Amazon, Newegg e il negozio online di Asus. Per quanto riguarda i prezzi, il rinnovato ZenBook 13 viene venduto negli USA a 800 dollari (circa 672 euro), mentre lo ZenBook 14 ha un prezzo di partenza di 900 dollari, pari a circa 756 euro. Non sappiamo ancora nulla sul loro arrivo in Italia, ma provvederemo ad aggiornarvi in caso di novità.

Fonte CNET