ASUS TUF Gaming A15 e A17 ufficiali anche in Italia: due notebook per un gaming da “sballo”

Si chiamano TUF Gaming A15 (FX506) e TUF Gaming A17 (FX706) e sono i due nuovi notebook che ASUS ha appena lanciato sul mercato. Come si evince anche dal nome, entrambi i prodotti sono pensati appositamente per il gaming, grazie all’hardware di nuova generazione.

ASUS, infatti, ha voluto strutturare questi due nuovi notebook con i processori AMD Ryzen 4000 Mobile, ufficializzati di recente. Inoltre, l’aggiunta della GPU Nvidia Turing – con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz – consente ad entrambi i nuovi prodotti di ASUS di offrire un’esperienza di gioco davvero unica.

Come riportato dalla stessa società, l’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente è stata praticamente raddoppiata. L’obiettivo di ASUS era proprio quello di fornire agli utenti non solo ottimi dispositivi per il gioco, ma anche prodotti in grado di sostenere un carico di lavoro molto intenso. Un obiettivo che è stato raggiunto non solo grazie all’architettura AMD “Zen 2”, ma anche alla RAM DDR4-3200, caratterizzata da una velocità tale da rendere tutto più fluido e qualitativo.

In più, i nuovi processori AMD Ryzen 4000 Mobile hanno integrata la grafica AMD Radeon, che consente alla tecnologia di sincronizzazione di adattare il refresh rate: grazie a questa opzione, l’utente potrà giocare con una maggiore fluidità e senza buffer.

Per quanto riguarda i display, i due nuovi notebook di ASUS si distinguono in un modello da 15,6 pollici e in un secondo prodotto da 17,3 pollici. Gli schermi sono “circondati” dalla cornice Ultraslim Nano Edge che consente anche una maggiore portatilità del telaio.

ASUS TUF Gaming A15 (FX506) viene proposto in due diverse varianti di colore. La prima è la Fortress Gray, con un telaio in metallo, mentre l’altra variante è la Bonfire Black. Il costo del prodotto nel mercato italiano è 1,099 euro. Asus TUF Gaming A17 (FX706), invece, ha un prezzo di partenza di 1.399 euro nell’unica colorazione Fortress Gray.