ASUS ufficializza le nuove schede madri con chipset AMD B550

Con le nuove CPU Ryzen 3 3000 di AMD annunciate un paio di settimane fa e i chip desktop Ryzen 4000 Renoir di Vega che sembrano ormai in procinto di essere ufficializzati, ecco che arrivano anche le nuove schede madri AMD di ASUS.

In vendita a partire dal 16 giugno, le schede madri ASUS sono pensate per i recenti processori AMD che introducono la maggior parte delle funzionalità chiave (come il supporto PCIe 4.0) della piattaforma X570 di fascia alta lanciato lo scorso anno.

Oltre al potenziale di PCI Express 4.0, sono presenti soluzioni di grande livello come il WiFi 6, Ethernet a 2,5 Gbps, una potenza di alimentazione molto più elevata, l’aumento netto della velocità DRAM, la BIOS Flashback e anche il supporto per la tecnologia che facilita la cancellazione del rumore (basata sull’intelligenza artificiale, ndr).

Quest’ultimo aspetto è probabilmente quello che sta suscitando maggiore interesse. La tecnologia di cancellazione del rumore va infatti ad eliminare il rumore fastidioso di sottofondo, fungendo praticamente da filtro sul microfono.

La scheda madre più interessante tra quelle proposte da ASUS è certamente la ROG Strix B550-E Gaming, che è pensata appositamente per coloro che necessitano di prestazioni di altissimo livello per avere la migliore esperienza di gioco possibile. Le temperature e i livelli di rumore vengono sempre mantenuti ad un livello molto basso grazie ai controlli Q-Fan che garantiscono il rilevamento automatico della velocità della ventola. Inoltre, le SSD sono coperte da dissipatori che impediscono il throttling termico anche in caso di carichi notevoli.

Scheda madre di tutto rispetto è anche la ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi), anch’essa destinata agli utenti che ricercano prestazioni elevate. Come per la scheda madre descritta in precedenza, anche qui è presente un sistema audio assolutamente all’altezza grazie a SupremeFX S1220A. ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) include anche la connettività Ethernet Intel I255-V 2,5 Gbps e il supporto WiFi 6 tramite adattatore Intel AX200.