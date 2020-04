Asus ROG Zephyrus Duo 15, ufficiale il nuovo laptop per il “gaming”: tutti i dettagli

Asus ha presentato il suo nuovissimo laptop a doppio schermo ROG Zephyrus Duo 15, costruito attorno alla nuova CPU Core i9-10980HK e alla GPU GeForce RTX 2080 Super, pensato appositamente per il “gaming”.

Il punto di forza del nuovo laptop dell’azienda di Taiwan è ovviamente lo schermo secondario. Stando a quanto riferito dalla stessa Asus, questa scelta viene incontro ai videogiocatori e agli utenti esperti che sono abituati ad avere più monitor sul desktop per attività come streaming, app di chat, guide di gioco e multitasking generale.

ROG Zephyrus Duo 15 è dotato di un sistema di raffreddamento “aerodinamico attivo”, uno schermo full-HD opzionale da 300Hz e tastiera retroilluminata RGB. Simile alla serie Asus ZenBook Duo, il nuovo ROG Zephyrus Duo 15 presenta uno schermo ROG ScreenPad Plus secondario, posizionato sopra la tastiera, che si estende per tutta la larghezza del laptop. Il display principale è da 15,6 pollici ed è possibile scegliere tra 4K 60Hz e full-HD a 300Hz. Lo schermo secondario misura 14 pollici e ha una risoluzione di 3840×1100 per adattarsi alla larghezza del display principale e consentire un facile multitasking.

Il display secondario supporterà il “touch”, a differenza di quello principale che non lo prevede. Asus ha progettato una cerniera che consente di sollevarlo con un angolo di 13 gradi, migliorando l’utilizzo e la visibilità, e di “aprire” anche una grande presa d’aria per il sistema di raffreddamento.

Una delle caratteristiche più interessanti di ROG Zephyrus Duo 15 è il sistema di raffreddamento, che consente di implementare una delle nuove CPU Intel Core i9 o Core i7 di decima generazione e una GPU discreta Nvidia GeForce RTX 2080 Super o GeForce RTX 2070 Super in un laptop che ha comunque nella compattezza una delle sue peculiarità.

A bordo del dispositivo troviamo 16 GB di RAM DDR4-3200 saldata con uno slot SODIMM gratuito che consente di aggiungere fino a 32 GB in più. Asus equipaggerà questo laptop con doppio SSD NVMe M.2 in RAID 0 per una migliore velocità. È inoltre disponibile un DAC Sabre ESS per audio, speaker stereo, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. La batteria da 90 Wh può essere ricaricata utilizzando il caricabatterie da 240 W in dotazione o qualsiasi adattatore USB Power-Type C fino a 65 W.

I prezzi del ROG Zephyrus Duo 15 non sono stati ancora resi noti, ma sarà disponibile a partire da maggio 2020 in alcune parti del mondo.

Fonte Gadgets360