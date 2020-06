ASUS ROG Strix XG17AHP, ufficiale il nuovo monitor per il gaming

Una delle aziende che guarda sempre con grande attenzione al settore del gaming è certamente ASUS, che riesce sempre a lanciare sul mercato dei prodotti che riscuotono grande consenso nei videogiocatori. Ci riferiamo soprattutto ai monitor, una componente indispensabile per vedere assicurata un’ottima esperienza di gioco.

Proprio nelle scorse ore l’azienda taiwanese ha presentato il suo nuovo monitor da gioco portatile. Si tratta del ROG Strix XG17AHP, una nuova variante del precedente ROG Strix XG17AHPE, ufficializzato lo scorso mese di gennaio.

La novità principale che emerge con il nuovo monitor ROG Strix XG17AHP è che ASUS ha incluso un elegante supporto treppiede, in cui l’utente può piegare i piedini che reggono il supporto (e il monitor), riuscendo così a fissare il monitor su di esso con un’estensione telescopica in altezza. In poche parole, con questo supporto sembra davvero di poter avere un monitor portatile: un aspetto che ovviamente aumenta la “gaming experience”.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del ROG Strix XG17AHP, siamo di fronte ad un monitor da 17,3 pollici 1080p 240Hz con VESA AdaptiveSync e una superficie antiriflesso. All’interno, l’azienda con sede a Taiwan ha incluso una batteria da 7800 mAh che dovrebbe garantire circa 3 ore di utilizzo. Presente anche un connettore USB-C per la ricarica.

ASUS utilizza tale connettività USB-C sia per la ricarica del monitor ROG Strix XG17AHP, sia per l’ingresso passthrough DisplayPort. Il nuovo monitor viene inoltre equipaggiato con speaker interni e un jack da 3,5 mm, oltre a una custodia per tenerlo al sicuro quando viene trasportato (proprio come si farebbe con un monitor portatile).

Infine, va sottolineato anche il peso davvero ridotto del monitor, che può essere quindi facilmente trasportato. ROG Strix XG17AHP pesa infatti circa 1,06 kg, che diventa 1,76 kg con il treppiede. Al momento ASUS non ha comunicato il prezzo relativo al nuovo monitor ROG Strix XG17AHP.

Fonte TweakTown