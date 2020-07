ASUS Rog Strix XG16, l’azienda lancia il nuovo monitor. Un’eccellente soluzione per il gaming

Tutte le attenzioni erano (giustamente) rivolte sul ROG Phone 3, ovvero il nuovo gaming phone ufficializzato da ASUS che ha già scatenato i videogiocatori più incalliti. Tuttavia, negli ultimi giorni l’azienda taiwanese ha ufficializzato anche altri interessanti prodotti, anch’essi pensati e realizzati per favorire un’esperienza di gioco di livello assoluto.

Tra le “release” più importanti di ASUS non poteva mancare il nuovo monitor portatile ROG Strix XG16, che ha tutte le caratteristiche principali del gaming monitor. Il monitor, di fatto, fornisce un supporto ulteriore ad un fortissimo impegno sul gaming che ha preso concretezza con il lancio di ROG Phone 3, senza dubbio un grande punto di svolta per l’azienda grazie al touchscreen AMOLED, la protezione Corning Gorilla Glass 6, la frequenza di aggiornamento di 144Hz e il processore Qualcomm SM8250 Snapdragon 865.

Il monitor aumenta ancora di più l’esperienza di gioco dell’utente. Il ROG Strix XG16 dispone di un pannello IPS 1080p da 15,6 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 144 HZ e supporto all’Adaptive-Sync, la regolazione dinamica della frequenza di aggiornamento della GPU del monitor, particolarmente utilizzata (e apprezzata) nel settore del gaming.

Il monitor è inoltre supportato da un cavalletto che può essere regolato con angolazioni diverse e può essere impostato in modalità verticale o orizzontale. Inoltre, il cavalletto è compatibile con il treppiede ROG. Il monitor viene fornito con la coppia di altoparlanti a fuoco frontale, che garantisce un’esperienza audio da “urlo” grazie anche al jack per cuffie con tecnologia ESS DAC.

Sul monitor sono poi presenti anche altre porte, come ad esempio la porta micro-HDMI, una porta USB-C che alimenta il monitor e un’altra porta di tipo C per il collegamento di altri smartphone o console di gioco. ASUS ha inoltre dotato questo monitor di una batteria da 7800 mAH, che è in grado di fornire la giusta alimentazione fino a 3 ore.

Al momento, la società taiwanese non ha rivelato il prezzo del monitor, che sarà disponibile a dicembre 2020.

Fonte Market Research Activity