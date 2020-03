ASUS ROG Strix GA35-G35DX, ufficiale il desktop dedicato al “gaming”

ASUS ha svelato ufficialmente il suo nuovo desktop ROG Strix GA35-G35DX, pensato e realizzato per offrire prestazioni fantastiche soprattutto durante le sessioni di gaming. Il nuovo desktop, infatti, è progettato per i giochi con risoluzione UHD 4K, e sembra poter garantire una resa davvero straordinaria.

Il desktop di ASUS è progettato per la personalizzazione e garantisce fino a una CPU Ryzen 9 3950X e una scheda grafica RTX 2080 Ti. La personalizzazione di questo schermo va dai componenti installati alla colorazione, come indicato dalle ventole LED incluse, che possono essere completamente controllate utilizzando la compatibilità ASUS Aura.

ROG Strix GA35 ha un design caratterizzato da un sistema di raffreddamento all’avanguardia, che gli consente di supportare la migliore CPU a 16 core di AMD, necessaria non solo per i giochi di alto livello ma anche per il lavoro che richiede una certa “potenza”. Il telaio presenta un design “multi-zona” che mantiene i componenti che generano più calore in camere separate. Questa tecnica va a ridurre al minimo l’interfaccia termica.

La CPU installata è raffreddata da un sistema di raffreddamento a liquido che le consente di sostenere velocità di clock più elevate per migliorare le prestazioni complessive del sistema. Sono presenti anche dei dissipatori di calore dedicati negli slot SSD PCIe 4.0, che garantiscono velocità più sostenute e un accesso ai dati molto più affidabile.

La scheda madre ROG Strix X570-F è stata progettata per funzionare con i più recenti processori Ryzen e con i suoi VRM finemente sintonizzati. Questa scheda madre presenta anche due slot M.2 PCIe 4.0, illuminazione Aura Sync e audio SupremeFX.

Per quanto riguarda la connettività, il desktop appena svelato da ASUS si distingue per la presenza di quattro USB 3.14 Gen 1 tipo A, tre USB 3.1 Gen 2 tipo A e una USB 3.2 Gen 2 tipo C sul retro: in tutto fanno ben otto porte USB, davvero l’ideale per gli appassionati di “gaming”, che possono contare anche su cinque prese audio. Sul davanti sono presenti due USB 3.2 Gen 1 di tipo A e due USB 3.2 Gen 1 di tipo C.

Il nuovo desktop realizzato da ASUS verrà spedito con Windows 10 Pro preinstallato. La disponibilità e i prezzi devono ancora essere rivelati dall’azienda taiwanese.

Fonte Wccftech