ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI: la scheda madre per i gamer alla ricerca di prestazioni senza eccessi

ASUS ha recentemente introdotto la nuova scheda madre ROG STRIX B860-A GAMING WIFI, un modello progettato per la piattaforma Intel Core Ultra 200 Arrow Lake, basato sul chipset Intel B860. Questa scheda mira a occupare un posto di rilievo nel segmento mid-range, cercando di bilanciare prestazioni e costo, senza le ambizioni delle configurazioni di fascia alta. Lanciata ufficialmente al CES di Las Vegas, questa scheda madre potrebbe rivelarsi una scelta interessante per i gamer e gli appassionati che vogliono allestire un PC di alto livello senza spendere cifre esorbitanti.

Design e caratteristiche tecniche della scheda madre

Capace di fornire un design accattivante, la ROG STRIX B860-A GAMING WIFI si distingue per l'estetica contemporanea e un PCB bianco, ora in voga nel settore. Rispetto al modello precedente, la B760, il design è stato leggermente modificato, con linee più fluide e un sistema di dissipazione del calore ottimizzato. I dissipatori degli SSD e del VRM sono stati ampliati per migliorare l’efficienza nella gestione delle temperature, un aspetto sempre fondamentale per chi è impegnato in sessioni di gioco prolungate.

Sul versante delle specifiche, la scheda offre un VRM a 14+1+2+1 fasi, con una potenza di 80 A, permettendo un’alimentazione di qualità. Supporta fino a 4 slot di memoria DDR5, compatibile con moduli fino a 9.066 MT/s. Le tecnologie proprietarie come DIMM Fit e AEMP III sono incluse per garantire prestazioni ottimali.

Dal punto di vista dell'espansione, il chipset B860 consente l'uso dello standard PCI-E 5.0 sia per lo slot principale dedicato alla scheda video, sia per l’interfaccia M.2 SSD. Diverse altre caratteristiche, come il Q-Release per la GPU e il Q-LED, sono presenti per facilitare il processo di assemblaggio. Un ulteriore punto a favore per i builder è la presenza di pulsanti come CLEAR CMOS e BIOS FlashBack, utili per aggiornamenti senza necessità di installare CPU o RAM. Anche il numero di porte USB, tra cui una USB4 Type-C, è impressionante, rendendo la scheda perfetta per i vari dispositivi moderni.

Prestazioni della ROG STRIX B860-A GAMING WIFI

Le prestazioni della ROG STRIX B860-A GAMING WIFI sono state testate in modo approfondito, specialmente con i processori a fascia alta di Intel come il Core Ultra 9 285K. La piattaforma Arrow Lake-S ha ricevuto miglioramenti significativi in termini di velocità e reattività, ma, come è emerso dai benchmark, l’impossibilità di overcloccare il processore sulla B860 limita notevolmente il potenziale di alcuni chip di punta.

Durante i test, è emerso che non ci sono differenze significative rispetto alla scheda madre di fascia superiore Z890, ma i risultati possono variare, rendendo interessante il confronto fra i due chipset. Mentre il Core Ultra 9 mostra lievi vantaggi di prestazioni su Z890, il gap è così minimo che difficilmente l'utente medio potrà notarlo. I test si sono concentrati su una serie di applicazioni classiche, tra cui Cinebench e Geekbench, confermando che la B860 ha gli strumenti necessari per competere.

La compatibilità con la memoria DDR5 è un altro punto forte. I kit di RAM ad alta velocità, come quelli della Corsair, sono perfettamente supportati, permettendo configurazioni stabili e performanti. Tuttavia, qualsiasi tentativo di superare la soglia di 8.600 MT/s è risultato poco fruttuoso, sebbene ASUS prometta supporto teorico fino a 9.066 MT/s. È importante notare che, non essendo disponibili opzioni di overclock avanzato, quelle rapide prestazioni rimangono difficilmente raggiungibili su questo modello.

Prezzo e disponibilità della scheda madre

Attualmente, la ROG STRIX B860-A GAMING WIFI può essere trovata su vari rivenditori online e nel sito ufficiale ASUS, con un prezzo che si aggira intorno ai 300 euro. Considerando le funzionalità e le prestazioni offerte, il prezzo potrebbe essere visto come competitivo, nonostante alcune limitazioni riscontrate. Si prevede comunque una stabilizzazione del costo nei prossimi mesi, con possibilità di una leggera diminuzione, rendendola più accessibile per un ampio pubblico di appassionati.

Tuttavia, la competitività del prezzo deve essere considerata in relazione alle scelte tecniche fatte da ASUS, come l’assenza di porte USB-C a 40 Gbps che si trova in altre schede simili. Nonostante tutto, la ROG STRIX B860-A GAMING WIFI rappresenta un buon compromesso per chi desidera elevate prestazioni senza un investimento esagerato.

In sintesi, la scheda madre ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI si presenta come una solida risorsa per i gamer di fascia media, con un'ottima qualità costruttiva e funzionalità complete. Pur non essendo una soluzione di riferimento per chi mira a un overclock spinto, si posiziona bene nel panorama delle configurazioni per gamers e maniaci del fai-da-te.