ASUS ROG presenta una nuova gamma di notebook gaming al CES 2025

Al CES di Las Vegas, che ha inaugurato il 2025 nel panorama della tecnologia, ASUS ha svelato numerosi dispositivi destinati sia al pubblico consumer che a quello business. Tra laptop, NUC e computer desktop, l'azienda ha fatto un’incursione significativa nell'universo del gaming con le sue novità a marchio ASUS ROG. Oggi, i videogiocatori possono prenotare in anticipo i nuovi modelli, che promettono prestazioni straordinarie.

Pre-ordini dei nuovi notebook gaming ASUS ROG in Italia

ASUS ha comunicato con entusiasmo l'apertura dei pre-ordini per la sua nuova linea di notebook gaming della serie ROG. Questi computer portatili sono dotati delle più recenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX, incluse la RTX 5090, 5080 e 5070 Ti, tutte nella loro versione per laptop. I modelli disponibili al momento per il pre-ordine sono tre, ciascuno prestante e affidabile, pensato non solo per i videogiocatori ma anche per i creatori di contenuti più esigenti.

La disponibilità dei dispositivi avviene attraverso Amazon e nei Gold Store, assicurando una rete capillare per l'acquisto. La gamma ROG si distingue per le sue specifiche tecniche elevate, promettendo un'esperienza di gaming senza compromessi. L'azienda ha progettato questi dispositivi per rispondere alle esigenze sia dei gamer che degli utenti professionisti, combinando potenza e innovazione.

Dettagli sul ASUS ROG Strix SCAR 16/18

Il modello di punta è rappresentato dallo Strix SCAR, che si presenta sia nella variante da 16 che da 18 pollici. Entrambi i modelli sono equipaggiati con display ROG NEBULA HDR 2,5K in formato 16:10, caratterizzati da retroilluminazione mini-LED e un refresh rate che può arrivare fino a 240 Hz. Questo laptop combina hardware d’alta gamma con software avanzato, rendendolo particolarmente adatto per chi non accetta compromessi.

Esaminando le specifiche, notiamo l’impiego delle schede video NVIDIA GeForce RTX 5090, con un TGP massimo di 175 W, e il supporto per Advanced Optimus. I dispositivi beneficiano anche degli ultimi progressi nell’intelligenza artificiale, come DLSS 4 e Frame Generation, offrendo prestazioni simili a quelle di un desktop nel gameplay.

Per esempio, il nuovo ROG Strix SCAR 18 nella versione G835LX, equipaggiato con un Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM, un SSD da 2 TB e la GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 da 24 GB, è già disponibile al pre-ordine su Amazon al prezzo suggerito di 4.999 euro, con una data di uscita prevista per il 27 aprile 2025. Anche il ROG Strix SCAR 16 è prenotabile, nella versione G635LX al costo di 4.799 euro, e nella versione G635LW a 3.999 euro, con disponibilità dal 15 giugno 2025.

Novità sul ROG Zephyrus G16

Il ROG Zephyrus G16 si colloca in una fascia leggermente inferiore, ma non per questo meno interessante. Dotato di un display ROG NEBULA OLED da 16 pollici, con risoluzione 2,5K e refresh rate fino a 240 Hz, si distingue per un design sobrio e compatto. Questo notebook utilizza una CPU Intel Core Ultra 9 di seconda generazione, precisamente la versione “285H”, abbinata a una scheda video RTX 5070 Ti.

Il ROG Zephyrus G16 , nella variante GU605CR, presenta 32 GB di RAM, un SSD da 2 TB e la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 12 GB. Questo modello è già disponibile al pre-ordine su Amazon al prezzo di 3.599 euro, con data di uscita fissata al 15 giugno 2025.

ASUS ROG Strix G16: un'ottima opzione AMD

Infine, c'è il ROG Strix G16, l’unico modello della nuova linea dotato di un processore AMD. Il potentissimo Ryzen 9 9955HX3D si unisce alla GPU Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, mentre sul fronte del raffreddamento spicca il nuovo sistema ROG Intelligent Cooling. La proposta prevede un display IPS LCD da 16 pollici, con risoluzione FHD+ in formato 16:10 e un refresh rate di 165 Hz, dotato di rivestimento opaco anti-riflesso.

Il ROG Strix G16 nella versione G614PR, equipaggiato con un processore AMD Ryzen 9 DRAGON RANGE HX, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 12 GB, è già pre-ordinabile su Amazon al prezzo suggerito di 2.799 euro, con data di uscita prevista per il 15 giugno 2025.

Con queste proposte, ASUS ROG continua a dimostrare il suo impegno verso l’eccellenza nel settore del gaming, offrendo soluzioni potenti e prestazionali per ogni tipo di videogiocatore e creatore di contenuti.