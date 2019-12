ASUS ROG Phone II, via all’aggiornamento ad Android 10: ecco le prime beta

ASUS è uno dei marchi di smartphone che è migliorato di più in questo 2019. Il lancio di ZenFone 6 è stato sicuramente quello che ha aumentato maggiormente la considerazione degli utenti nei confronti dell’azienda taiwanese: le ottime prestazioni, accompagnate ad un prezzo alla portata, hanno davvero sorpreso in positivo la clientela.

Tuttavia, l’apice è stato raggiunto probabilmente con l’ASUS ROG Phone II, un dispositivo dalla potenza strepitosa, alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 855+ abbinato a 12 GB di RAM e dotato anche di un display a 120Hz. Il “gaming phone”, che è ovviamente il successore del ROG Phone, ha anche avuto lo stesso software che ha reso ZenFone 6 così eccezionale.

Ora, dopo aver ufficializzato l’aggiornamento ad Android 10 per ZenFone 6 e 5Z, ASUS si sta preparando per implementare l’importante update anche sul ROG Phone II. Tuttavia, come precisato dalla compagnia di Taiwan, non si tratta di una versione stabile: per ora, il ROG Phone II riceve delle beta della decima versione del robottino verde.

L’aggiornamento ad Android 10 per ASUS ROG Phone II garantisce comunque tutte le funzionalità software che ci si aspetta dall’ultima versione del sistema operativo di Google. Inoltre, sono presenti anche le patch di sicurezza che fanno riferimento al mese di dicembre 2019 e non emergono modifiche all’interfaccia utente, che è ancora basata su ZenUI 6. Naturalmente, trattandosi di aggiornamenti beta, non potevano mancare alcuni bug: quello principale sembra essere l’impossibilità di rispondere correttamente alle chiamate quando ci si trova in modalità “gaming”, e anche l’impossibilità di aprire il gestore delle icone senza che si verifichi un crash della SystemUI.

Gli utenti che non si fidano troppo degli aggiornamenti beta (vista anche la presenza di malfunzionamenti, ndr) possono tranquillamente attendere il rilascio della versione stabile di Android 10 da parte di ASUS, che dovrebbe arrivare tra non molto tempo.