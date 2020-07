ASUS ROG Phone 3 ufficiale, esultano i videogiocatori: il gaming phone promette scintille

ASUS rinnova il suo catalogo di “gaming phone” con uno dei telefoni più attesi dagli appassionati di videogiochi. Stiamo parlando del ROG Phone 3, che ha quasi le stesse dimensioni del ROG Phone 2 dell’anno scorso (presentato esattamente 12 mesi fa, ndr) ma che può vantare rispetto al predecessore diversi aggiornamenti a livello hardware, a cominciare dall’eccellente processore.

L’ASUS ROG Phone 3 funziona con Android 10 come sistema operativo e presenta un display AMOLED full-HD + da 6,59 pollici (1.080×2.340 pixel) con proporzioni 19,5: 9, frequenza di aggiornamento 144Hz, 270Hz di frequenza di campionamento touch e supporto HDR10 +. Il display è inoltre dotato di una protezione 2.5D Corning Gorilla Glass 6 e ha una soluzione TUV Low Blue Light oltre a una tecnologia certificata Flicker Reduction per evitare l’affaticamento degli occhi.

Come anticipato, lo smartphone è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865+ octa-core, che riesce a garantire delle prestazioni davvero eccezionali anche durante le sessioni di gioco più intense. Il chip è abbinato alla GPU Adreno 650 e alla RAM LPDDR5 fino a 12 GB, oltre ai 256 GB di memoria UFS 3.1 integrata senza però il supporto all’espansione tramite scheda microSD. Inoltre, come tutti i gaming phone che si rispettino, anche il nuovo prodotto dell’azienda taiwanese è dotato di un ottimo sistema di dissipazione del calore GameCool 3 con una camera di vapore 3D in rame.

Per quanto riguarda il comparto foto, l’ASUS ROG Phone 3 ha una tripla fotocamera posteriore che include un sensore primario Sony IMX686 da 64 megapixel con obiettivo f / 1.8, un sensore secondario da 13 megapixel con un obiettivo grandangolare da 125 gradi e un terzo sensore da 5 megapixel con un obiettivo macro f / 2.0.

Sul davanti, il ROG Phone 3 è equipaggiato con una fotocamera da 24 megapixel, insieme a un obiettivo f / 2.0. Il telefono ha anche un supporto di registrazione video fino a 4K con la configurazione della fotocamera posteriore, mentre la fotocamera frontale è in grado di registrare video fino a 1080p.

Le opzioni di connettività includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS / NavIC, USB Type-C e una porta laterale a 48 pin. Presente anche un sensore di impronte digitali in-display, oltre ai sensori a ultrasuoni per AirTrigger 3.

Il ROG Phone 3 ospita doppi altoparlanti frontali con tecnologia ROG GameFX e Dirac HD Sound. Infine, il ROG Phone 3 è dotato di una batteria da 6.000 mAh (esattamente come quella del ROG Phone 2, ndr) che supporta il supporto di ricarica rapida da 30 W.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 799 euro per il ROG Phone 3 “Strix Edition”, con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Per il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di storage servono invece 999 euro, mentre per avere la versione con 16 GB di RAM bisogna spendere 1.099 euro.

Fonte Gadgets360