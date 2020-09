Asus ROG Magic 14-ACRNM Limited Edition, ufficiale il nuovo laptop: tutte le caratteristiche e il prezzo

Asus ROG Magic 14-ACRNM in edizione limitata è stato lanciato in Cina. Si tratta di un laptop pensato soprattutto per i videogiocatori, e per la sua realizzazione la compagnia taiwanese ha collaborato con il marchio di moda ACRONYM, con sede a Monaco. Il marchio “ZPHRYS” è ben visibile sul pannello inferiore, ma è tutto il design del nuovo prodotto a convincere.

L’Asus ROG Magic 14-ACRNM Limited Edition, che si distingue per la sua particolare leggerezza, dispone di un pannello IPS QHD da 14 pollici (2.560×1.440 pixel) con proporzioni 16: 9 e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il display ha ottenuto la validazione da Pantone per l’accuratezza dei colori. Il nuovo dispositivo di Asus è alimentato con un processore AMD Ryzen 9 4900HS con otto core e 16 thread. La grafica è gestita dalla GPU Nvidia GeForce RTX 2060 con 6 GB di VRAM. L’Asus ROG Magic 14-ACRNM Limited Edition viene fornito anche con 32 GB di RAM con clock a 3.200 MHz e un SSD da 1 TB per l’archiviazione.

Il nuovo device è supportato da una batteria da 76 Wh che può durare fino a otto ore. Per quanto riguarda la connettività, a bordo del dispositivo troviamo vari supporti, come ad esempio Wi-Fi e Bluetooth. Presenti anche una porta HDMI, tre porte USB 3.0 e una porta USB 3.1. Tuttavia, l’Asus ROG Magic 14-ACRNM Limited Edition è sprovvisto di webcam, ed è una carenza che fa “rumore”.

Venendo al prezzo, l’Asus ROG Magic 14-ACRNM Limited Edition viene lanciato dalla compagnia taiwanese a 20.999 Yuan in Cina, pari a circa 2600 euro. Il device è già in vendita nel mercato cinese. Al momento, non è chiaro se e quando l’Asus ROG Magic 14-ACRNM Limited Edition arriverà nei mercati internazionali: vi aggiorneremo non appena avremo notizie di un suo eventuale “sbarco” qui da noi.

