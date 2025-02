Asus presenta il nuovo Zenfone 12 Ultra: scopriamo le novità e il prezzo di lancio

La settimana scorsa Asus ha rinnovato la sua linea Zenfone con il lancio del modello Ultra. Mentre molti fan possono rimanere delusi dalla scomparsa delle varianti più compatte, le vendite sembrano aver favorito questa scelta. Ma quali sono le caratteristiche principali del nuovo Asus Zenfone 12 Ultra e c'è interesse tra i consumatori?

Innovazioni tecniche: il nuovo Snapdragon 8 Elite

Il cuore pulsante del nuovo Asus Zenfone 12 Ultra è il processore Snapdragon 8 Elite, che offre un notevole incremento delle prestazioni rispetto al precedente modello equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 3. Questo miglioramento è fondamentale non solo per l'uso quotidiano, ma anche per l'esperienza di gioco, dove la potenza è essenziale. Un'innovazione da non sottovalutare è il supporto per la tecnologia eSIM. Questo aspetto diventa particolarmente utile durante i viaggi, consentendo di gestire più numeri di telefono senza dover cambiare fisicamente la scheda SIM.

Fotocamera e stabilizzazione: scatti di qualità superiore

Asus ha apportato miglioramenti significativi alla fotocamera principale del Zenfone 12 Ultra. La nuova stabilizzazione gimbal per la fotocamera da 50 MP può correggere i movimenti fino a ±5°, un incremento del 66% rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in scatti molto più stabili e di qualità superiore, anche in condizioni di movimento. Il sensore è stato sostituito con un Lytia-700, mentre la configurazione fotografica rimane robusta, con una camera teleobiettivo da 32 MP a 3x, un’ultra-grandangolare da 13 MP e una fotocamera selfie da 32 MP.

Design e materiali sostenibili

Il design del nuovo Zenfone è caratterizzato da uno schermo LTPO OLED da 6,78 pollici, capace di gestire una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, ma compatibile anche con una modalità da 144 Hz per i giochi. Troviamo inoltre la protezione Gorilla Glass Victus 2 per una maggiore resistenza ai graffi. Anche l’aspetto della sostenibilità è stato considerato: Asus ha utilizzato alluminio riciclato al 100% per il telaio e vetro riciclato al 22%. La batteria, di tipo dual-cell, ha una capacità di 5.500 mAh, con ricarica cablata a 65W che si completa in soli 39 minuti e supporta la ricarica wireless a 15W. Il telefono è dotato di un jack per le cuffie da 3,5 mm, ma non presenta uno slot per schede microSD, e vanta una certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Prezzo e disponibilità in Europa e oltre

Asus ha fissato il prezzo di lancio del Zenfone 12 Ultra a 1.100 euro in Europa, Taiwan e Hong Kong. Tuttavia, una promozione consente di acquistarlo a 1.000 euro fino al 28 febbraio. Nonostante il prezzo sembri elevato, rappresenta una concorrenza diretta a modelli come il Asus ROG Phone 9, che parte anch'esso da 1.100 euro, e offre caratteristiche simili, come lo stesso processore e un display che raggiunge i 185 Hz.

Il Samsung Galaxy S25+ è disponibile a 1.150 euro e offre un display LTPO QHD+ da 6,7 pollici, ma con una batteria più piccola di 4.900 mAh. Inoltre, Samsung si impegna a supportare i propri dispositivi per sette anni con aggiornamenti software e patch di sicurezza, un vantaggio rispetto ai due aggiornamenti principali e cinque anni di patch promettibili dall'Asus per il suo Zenfone 12 Ultra.

Confronto con altri flagship sul mercato

Tra gli altri telefoni di punta, il Google Pixel 9 Pro XL è offerto a 1.200 euro, ma con specifiche di storage piuttosto limitate e un processore Tensor G4 che non si confronta con la potenza del Snapdragon. Tuttavia, offre sette anni di supporto software. D'altro canto, il OnePlus 13 è proposto a partire da 1.000 euro con una fotocamera competitiva e una batteria capiente di 6.000 mAh, garantendo quattro versioni principali del sistema operativo.

Questi modelli, insieme a Zenfone 12 Ultra, rappresentano solo una parte dell’ampia gamma di flagship disponibili in Europa. L’interesse del pubblico italiano e della consumeristica in generale, sarà fondamentale per capire se Asus deciderà di aprire il mercato anche a nuove località come gli Stati Uniti.

La domanda resta: l’Asus Zenfone 12 Ultra riuscirà a conquistare gli utenti?