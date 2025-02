ASUS presenta il Fragrance Mouse: il mouse che profuma

ASUS lancia un nuovo prodotto che promette di sorprendere non solo per le sue funzionalità, ma anche per il suo profumo. Il Fragrance Mouse, come suggerito dal nome, è un dispositivo wireless che integra un sistema per rilasciare fragranze personalizzate. Ma come funziona esattamente e quali sono le sue specifiche tecniche? Scopriamolo insieme.

Un design classico con un tocco di originalità

A prima vista, l'ASUS Fragrance Mouse potrebbe sembrare un mouse wireless tradizionale. Le sue linee eleganti e sobrie si adattano a qualsiasi scrivania. Questo dispositivo offre connettività sia tramite Bluetooth che attraverso un dongle wireless a 2.4GHz, permettendo una connessione stabile e versatile. Con una risoluzione DPI selezionabile a 1200, 1600 o 2400, il mouse si adatta alle diverse esigenze d'uso, dall'uso quotidiano al gaming. La sua alimentazione avviene tramite una singola batteria AA, che garantisce un'ottima autonomia.

Ma la vera novità è nascosta all'interno: un pratico serbatoio per oli aromatici, lavabile e riutilizzabile. Questo spazio consente all'utente di scegliere la fragranza desiderata, rendendo l'esperienza d'uso non solo funzionale, ma anche gradevole dal punto di vista olfattivo.

Il sistema delle fragranze: un tocco inaspettato

Il Fragrance Mouse di ASUS introduce un sistema di aromatizzazione passiva. Non ci sono pulsanti o controlli per gestire l'intensità dell'aroma; invece, il dispositivo rilascia lentamente il profumo scelto dall'utente, creando un'atmosfera più gradevole mentre si lavora o si gioca. Anche se l'azienda non fornisce dettagli specifici su come funzioni questo sistema, lascia intendere che gli utenti possono riempire il serbatoio con oli aromatici a loro scelta, permettendo una personalizzazione unica.

Tuttavia, ASUS non ha ancora chiarito se il mouse sarà fornito con fragranze predefinite. Molti utenti si chiedono quale sarà il "default" aroma del mouse o se sarà esclusivamente a carico dell'acquirente decidere quale fragranza utilizzare.

Opzioni di colore e futuro lancio

Per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione, ASUS ha annunciato che il Fragrance Mouse sarà disponibile in due eleganti tonalità: Iridescent White e Rose Clay. Questi colori donano un tocco di classe e raffinatezza, rendendo il mouse non solo un gadget tecnologico, ma anche un accessorio da scrivania.

Per il momento, l'azienda non ha rivelato dettagli specifici sulla data di lancio ufficiale. Gli appassionati e i consumatori interessati sono dunque in attesa di ulteriori informazioni riguardo alla disponibilità e ai prezzi. Sarà un prodotto che attirerà l'attenzione non solo per la sua funzionalità, ma anche per la capacità di creare un ambiente profumato e piacevole durante le attività quotidiane.

In un mondo in cui la tecnologia è sempre più innovativa e centrata sulle esigenze dell'utente, l'ASUS Fragrance Mouse si presenta come un'idea intrigante che unisce efficienza e benessere, aggiungendo un nuovo senso all’esperienza d'uso. Chi sarà pronto a dare il benvenuto a un mouse che profuma?