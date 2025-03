Asus presenta i monitor che purificano l’aria: l’innovazione per chi soffre di allergie

Asus sta rivoluzionando il concetto di spazio di lavoro con il lancio dei nuovi monitor purificatori d'aria della serie VU Air Ionizer. Non si tratta solo di tecnologia avanzata, ma di un vero e proprio intervento per migliorare la qualità dell’aria. Questa innovazione è particolarmente vantaggiosa per coloro che soffrono di allergie, soprattutto durante la stagione pollinica.

Monitor con tecnologia di purificazione dell'aria

La nuova gamma di monitor Asus è dotata di ionizzatori d'aria integrati, in grado di rimuovere fino al 90% della polvere presente nell'aria in soli tre ore. Questa funzionalità è possibile grazie all'impiego della tecnologia nano-ion, utilizzata normalmente nei phon, che elimina pollini e altri allergeni senza bisogno di filtri. Con un posizionamento strategico degli ionizzatori, collocati proprio dietro il display, questi monitor riescono a purificare l'aria nell'area circostante, coprendo uno spazio di un metro cubo.

Questa innovazione si presenta come un'ottima soluzione per chi trascorre molte ore alla scrivania, garantendo un ambiente di lavoro più sano e confortevole riducendo effetti irritanti legati ad allergie. Un monitor purificatore d'aria non è una combinazione comune, ma per chi vive problemi legati alla qualità dell'aria, queste novità hanno il potenziale per migliorare notevolmente l’esperienza quotidiana.

Varianti disponibili: opzioni per ogni esigenza

Asus ha pianificato diverse varianti di monitor per adattarsi a differenti esigenze professionali. Nel catalogo troviamo il VU249HFI-W da 23,8 pollici e il VU279HFI-W da 27 pollici, entrambi con pannelli IPS FHD , angoli di visuale di 178 gradi e refresh rate di 100Hz. Queste specifiche sono ideali per produttività e per garantire immagini fluide e chiare.

Per chi cerca un monitor più grande, disponibile anche il VU34WCIP-W da 34 pollici, caratterizzato da un pannello curvo WQHD e un rapporto d'aspetto di 21:9. Questo modello offre anch’esso un refresh rate di 100Hz e un tempo di risposta di 1ms, oltre a diverse opzioni di connettività come USB-C, HDMI e DisplayPort.

In aggiunta, i monitor sono progettati pensando alla salute degli occhi, rientrando nelle certificazioni TÜV Rheinland con tecnologie a bassa emissione di luce blu e senza sfarfallio. Una funzione di promemoria invita gli utenti a fare delle pause, aiutando a prevenire l'affaticamento visivo.

C'è anche un impegno per la sostenibilità

Con il lancio della serie VU Air Ionizer, Asus non si ferma solo all’innovazione tecnologica, ma punta anche alla sostenibilità. La confezione dei nuovi monitor è progettata per essere trasformata in utili accessori da scrivania eco-compatibili. Tra questi ci sono supporti per laptop, portacellulari, scatole per organizzare materiale di cancelleria e porta-fogli.

Questa iniziativa rappresenta un modo creativo per ripensare l'imballaggio, continuando un percorso verso la riduzione dei rifiuti e l'incentivazione al riciclaggio. L’attenzione alla sostenibilità va di pari passo con la ricerca di uno spazio di lavoro più sereno e in armonia con l'ambiente.

Disponibilità e prezzi della nuova gamma di monitor

I monitor Asus VU Air Ionizer sono già in vendita. I prezzi partono da 129,99 dollari per il modello da 23 pollici VU249HFI-W, 159 dollari per il VU279HFI-W da 27 pollici e arrivano a 359 dollari per il VU34WCIP-W da 34 pollici.

Questa nuova offerta di monitor non solo mira a fornire un'immagine di qualità per le esigenze lavorative, ma si distingue anche per la capacità di migliorare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro. I monitor purificatori di Asus potrebbero rappresentare una soluzione interessante per coloro che desiderano un ambiente di lavoro più salutare e funzionale.