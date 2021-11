ASUS lancia la serie ROG Phone 5s anche in Europa: dettagli e prezzi

In questi ultimi mesi i produttori principali che operano nel settore degli smartphone mobile hanno lanciato diversi nuovi telefoni, molti dei quali davvero innovativi. Basti pensare agli iPhone 13 di Apple, ma anche ai Pixel 6 di Google, fino ad arrivare ai due smartphone pieghevoli di Samsung annunciati lo scorso agosto, ovvero Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Proprio lo scorso mese di agosto sono stati annunciati anche altri due telefoni. Asus, infatti, ha svelato due nuovi modelli di ROG Phone 5, che prendono il nome di ROG Phone 5s e vanno a sostituire i flagship ROG Phone 5 “vanilla” rilasciati all’inizio di quest’anno.

La bella notizia è che la compagnia taiwanese ha appena annunciato che il ROG Phone 5s è ora disponibile per l’acquisto in Europa. Il ROG Phone 5s è disponibile in tre versioni in base al quantitativo di memoria, ovvero 16/512 GB, 12/512 GB e 18/512 GB: il nuovo telefono può essere acquistato rispettivamente a 1000, 1100 e 1300 euro. Il ROG Phone 5s Pro è già disponibile per il preordine, ma non lo vedremo sul mercato fino alla fine dell’anno.

Entrambi i modelli di ROG Phone 5s sono alimentati con il processore Qualcomm Snapdragon 888+, a differenza dei modelli vanilla che sono invece equipaggiati con il processore Snapdragon 888. Anche la velocità di risposta al tocco è stata aumentata da 300Hz a 360Hz.

Dato che tutti e due gli smartphone rientrano nella fascia alta, non potevano che disporre di ampi display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Non hanno il supporto per la scheda microSD, ma hanno abbastanza memoria interna da rendere superflua questa opzione.

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti ASUS, i telefoni ROG sono spesso pensati e realizzati per venire incontro alle esigenze dei videogiocatori. Anche i ROG Phone 5s seguono questa strada, come si può facilmente dedurre dal sistema di raffreddamento GameCool 5 che promette una struttura termica ottimale, con una CPU centrata e la batteria divisa in due parti, ognuna su un lato della CPU.

Questa particolare soluzione di raffreddamento assicura che il calore generato dalla CPU venga trasferito nello stesso tempo a tutti i bordi e gli angoli del telefono, in modo tale da garantire una maggiore efficienza termica.

Tra gli altri aspetti rilevanti di questi nuovi telefoni vale la pena menzionare la tripla fotocamera (64 MP + 13 MP + 5 MP), la fotocamera anteriore da 24 megapixel e un’enorme batteria da 6.000 mAh.

Fonte Phone Arena