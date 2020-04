ASUS ExpertBook B9, il notebook “ultra leggero” ufficiale anche in Italia: dettagli e prezzo

Nello scegliere un nuovo notebook, gli utenti fanno molta attenzione anche alla leggerezza del prodotto, in modo tale da poterlo maneggiare senza alcuna difficoltà.

Una necessità che diventa particolarmente evidente soprattutto per coloro che viaggiano molto e che devono quindi “trasportare” molto spesso il portatile: i manager d’azienda, ad esempio, ma anche tutti gli altri impieghi dove sono previsti spostamenti frequenti.

ASUS ha pensato proprio a loro, realizzando un notebook “super leggero” destinato esattamente a scopi aziendali e professionali. Si tratta del nuovissimo ExpertBook B9, annunciato di recente dall’azienda con sede a Taiwan e ora disponibile anche nel mercato italiano. Questo prodotto ha come peculiarità proprio l’eccellente portabilità, garantita dalle dimensioni ridotte: stando ad un’indagine interna dell’azienda, ExpertBook B9 sarebbe attualmente il computer più leggero al mondo.

Le dimensioni, infatti, riportano 14,9 mm di larghezza per il nuovo notebook di ASUS, che pesa meno di un chilogrammo. Lo schermo da 14 pollici viene praticamente implementato nelle dimensioni di un display da 13, grazie al design NanoEdge che consente una riduzione delle cornici. Ma per ottenere questo straordinario risultato, l’azienda taiwanese ha dovuto rinunciare a qualcosa dal punto di vista dell’hardware? A prima vista sembrerebbe proprio di no, dato che la struttura complessiva di ExpertBook B9 è in grado di fornire prestazioni di tutto rispetto.

Basti pensare che il processore che alimenta questo nuovo notebook è un Intel Core i7-10510, ovvero 4 core Intel di decima generazione con frequenza fino a 4,9 GHz, abbinato a 16GB di RAM LPDDR3 e 1 TB di memoria interna di tipo M.2 PCIexpress x4. In più, ASUS ha dotato il nuovo prodotto di una cerniera ErgoLift per facilitare la digitazione, 4 microfoni per la cancellazione del rumore, supporto integrato per Cortana o Alexa e la tecnologia NumberPad 2.0.

Il prezzo di ASUS ExpertBook B9 nel mercato italiano è di 1.899 euro.