ASUS conferma la beta di Android 10 anche per ZenFone Max Pro M2

Pochi giorni fa ASUS ha ufficializzato il lancio della versione beta di Android 10 per ZenFone Max Pro M1, in linea con quanto garantito nella “roadmap” pubblicata nelle settimane precedenti.

Stando a quanto emerso sul web, sembra che la società taiwanese stia facendo lo stesso anche per il successore di questo telefono, ovvero ZenFone Max Pro M2, che sta ricevendo la Global Beta di Android 10 per i primi test.

L’aggiornamento viene individuato nel numero di build 17.2018.1912.409 e introduce le patch di sicurezza che fanno riferimento al mese di dicembre 2019. Cosa ci si può aspettare da questo nuovo update? Come già visto con ZenFone Max Pro M1, che ha appena ottenuto l’aggiornamento alla decima versione del sistema operativo di Google, anche i possessori di questo device potranno godere di funzionalità molto interessanti, come ad esempio la modalità scura a livello di sistema, la Smart Reply per tutte le app di messaggistica, la modalità Focus, un nuovo sistema di gesture di navigazione, un maggiore controllo sulla posizione e molto altro ancora.

I possessori di ZenFone Max Pro M2 che desiderano provare la beta di Android 10 possono procedere fin da subito all’installazione dell’aggiornamento, anche se va tenuto conto che non si può escludere la presenza di bug e criticità varie. Inoltre, il consiglio che viene dato agli utenti è sempre quello di eseguire un backup dei dati prima di procedere al download e all’installazione della beta di Android 10, in modo tale da evitare brutte sorprese.

ASUS ZenFone Max Pro M2 è stato lanciato sul mercato oltre un anno fa con Android 8.1 Oreo come sistema operativo. Il telefono ottenne l’aggiornamento ad Android 9 Pie due mesi dopo. Lo smartphone di ASUS ha ottenuto un buon riscontro nella clientela, specialmente grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra le caratteristiche principali di questo device è bene ricordare il display Full HD 6.2 + da 6,26 pollici, il processore Snapdragon 660 e la batteria da 5.000 mAh.

Fonte XDA