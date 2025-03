Assassin’s Creed Shadows su PS5 Pro: una svolta tecnologica che impressiona

Assassin’s Creed Shadows ha attirato l’attenzione degli esperti del settore grazie alla sua versione per PS5 Pro, lodata da Digital Foundry per l’efficace uso del nuovo hardware di Sony. I miglioramenti tecnici apportati non solo arricchiscono l’esperienza visiva, ma cambiano la percezione complessiva del gioco, promettendo un’immersione senza precedenti nel mondo feudale giapponese.

Miglioramenti visivi sostanziali: l’influenza del ray tracing

La versione PS5 Pro di Assassin’s Creed Shadows presenta miglioramenti notevoli rispetto alla versione standard. Le analisi tecniche evidenziano un’evoluzione significativa nel campo dell’illuminazione globale, realizzata attraverso il ray tracing. Questo aspetto non è semplicemente un aggiornamento estetico; si tratta di una vera e propria rivoluzione nella resa visiva del gioco. Le ombre e le luci sono state progettate per interagire in maniera più realistica, conferendo una qualità che avvicina l’esperienza a quella di un film.

In condizioni di illuminazione diverse, il mondo di gioco appare quasi diverso, creando un’atmosfera avvincente che invita i giocatori a esplorare ogni angolo dell’ambientazione. Questo approccio non solo aumenta la bellezza visiva, ma trasmette anche un senso di credibilità, in quanto la luce si comporta come ci si aspetterebbe nella realtà, influenzando colori e ombre con maggiore precisione.

Potenza dedicata al ray tracing: focalizzazione della risorsa

Sebbene il focus sul ray tracing abbia portato a risultati sorprendenti, gli analisti di Digital Foundry sottolineano che gran parte della capienza della PS5 Pro è stata riservata a questo aspetto. Di conseguenza, vari parametri tecnici, come il framerate, rimangono pressoché invariati rispetto alla versione base della console. Il gioco mantiene una fluidità di 60 fotogrammi al secondo nella maggior parte delle circostanze, con qualche calo sporadico su scene più complesse e una limitazione decisa a 30 fps in specifiche aree di rifugio.

La risoluzione nativa rimane attorno ai 1080p, con un successivo upscaling a 4K, il che suggerisce che la priorità per gli sviluppatori fosse garantire un’esperienza visiva ottimale piuttosto che incrementare la risoluzione. Una scelta interessante è l’adozione della tecnologia TAAU al posto del nuovo PSSR basato sull’intelligenza artificiale; il motivo di questa scelta potrebbe riguardare tempistiche di sviluppo o valutazioni legate all’efficienza.

Modalità alternativa: aggiornamenti meno sconvolgenti

Le modalità Qualità e Bilanciata della PS5 Pro hanno ricevuto aggiornamenti più limitati in confronto alla modalità Performance. I cambiamenti principali includono l’introduzione dei riflessi in ray tracing, ma, secondo l’analisi di Digital Foundry, questi miglioramenti non sono sufficienti per giustificare la rinuncia ai 60 fps garantiti dalla modalità Performance.

Si consiglia quindi ai giocatori di optare per la modalità Performance, che consente di godere di una fluidità superiore e di una qualità visiva al top, grazie all’illuminazione globale gestita attraverso il ray tracing. Assassin’s Creed Shadows si posiziona così tra i titoli che meglio sfruttano le potenzialità hardware della nuova console PS5 Pro.

Con la disponibilità del gioco fissata per il 20 marzo su PC e console, i giocatori possono prepararsi ad immergersi in un’ambientazione storica ricca di dettagli e qualità visiva eccezionale, stabilendo così nuovi standard per la serie di Assassin’s Creed.