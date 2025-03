Assassin’s Creed Shadows: il nuovo capitolo della saga ora disponibile anche su Mac

Ubisoft continua a sorprendere i fan della saga di Assassin’s Creed con la recentissima uscita di Assassin’s Creed Shadows, un titolo che segna un’importante novità per i giocatori Mac. Questa avventura, che ha debuttato simultaneamente su diverse piattaforme come PlayStation 5, Windows e Xbox, introduce novità interessanti, compresa la possibilità di giocare su Mac con chip Apple Silicon.

L’ambientazione storica del Giappone feudale

Assassin’s Creed Shadows offre un’immersione profonda nel Giappone del tardo periodo Sengoku, un’epoca caratterizzata da conflitti tra i piccoli feudi locali. Durante questo periodo, il Giappone era un mosaico di territori in guerra, contrassegnato da trasformazioni sociali e guerriglie continue. La narrazione del gioco è arricchita dalla presenza di figure storiche come Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, veri e propri unificatori del Giappone. Grazie a una rigorosa ricerca e alla consulenza di storici e esperti culturali, il team di sviluppo ha ricreato un ambiente autentico, che riflette con precisione i vari aspetti della vita giapponese di quel tempo, dalle cerimonie del tè alla costruzione dei castelli.

La ricchezza di dettagli storici si traduce in una rappresentazione accurata degli spazi e delle dinamiche sociali. Non è solo un gioco di combattimenti, ma un viaggio attraverso una cultura ricca di storia e tradizioni, dove si ha l’opportunità di conoscere meglio le condizioni di vita e l’evoluzione culturale di un Giappone in fermento.

I protagonisti: Naoe e Yasuke

In Assassin’s Creed Shadows, i giocatori possono seguire le avventure di Naoe, una shinobi, e di Yasuke, un vero samurai di origini africane. Questa introduzione di un personaggio storico non asiatico nel contesto del Giappone feudale offre una prospettiva nuova e affascinante. Yasuke, noto come il primo samurai di origine africana, ha servito Oda Nobunaga e la sua presenza nel gioco è un tributo alla diversità e alla complessità della storia giapponese.

La storia di Naoe e Yasuke si intreccia, portando i giocatori a scoprire il complesso legame tra i due guerrieri e il loro comune destino, il quale contribuisce a scrivere una nuova pagina della storia giapponese. La connessione tra i personaggi è uno degli elementi chiave che arricchiscono l’esperienza di gioco, mettendo in luce le rispettive abilità e le sfide che affrontano in un ambiente ostile.

Un gameplay coinvolgente

L’esperienza di gioco di Assassin’s Creed Shadows non si limita a una semplice narrazione. I giocatori devono affrontare situazioni avvincenti, sfruttando le abilità uniche di Naoe per adattarsi e superare gli ostacoli. La shinobi utilizza un mix di tecniche stealth, combinando luci, ombre e suoni per ingannare i nemici, trasformando l’ambiente circostante in un alleato. Dai kunai ai shuriken, l’arsenale a disposizione è variegato, permettendo approcci diversi per infiltrarsi nelle basi nemiche e compiere le proprie missioni.

Ogni azione richiede strategia e attenzione all’ambiente. Il ciclo delle stagioni e le condizioni atmosferiche offrono un dinamismo che influenza anche il gameplay, rendendo ogni partita un’esperienza unica. La varietà di scenari, dai castelli alle città portuali, arricchisce ulteriormente l’esplorazione, invitando i giocatori a scoprire paesaggi mozzafiato e dettagli raffinati in ogni angolo del Giappone feudale.

Requisiti di sistema e disponibilità

Per tutti coloro che desiderano avventurarsi in Assassin’s Creed Shadows su Mac, è importante tenere a mente alcuni requisiti tecnici. Il gioco richiede macOS 15.0 o versioni successive e un Mac dotato di chip Apple M1 o versioni superiori, come M2 o M3. Con un peso di 115GB, il titolo può essere acquistato direttamente dal Mac App Store a un prezzo di 69,99€.

Assassin’s Creed Shadows non è solo un altro capitolo nella serie, ma introduce una narrazione ricca di storia e cultura, offrendo un prodotto pensato per tutti gli appassionati di avventure storiche e azione, il tutto con un occhio di riguardo verso l’autenticità storica.