Aspettative per la WWDC: MacOS 16 e l’ipotesi dei Mac con touchscreen

La WWDC di quest’anno si prospetta come un evento cruciale per le novità software, con attese significative per iOS 19, macOS 16 e altro ancora. Mentre molte attenzioni si concentrano sulle modifiche all’iPhone, un aspetto chiave è rappresentato da macOS 16, che potrebbe annunciare l’arrivo dei primi Mac con touchscreen.

L’arrivo del touchscreen nei Mac: una possibilità concreta

Dal lancio dell’iPhone nel 2007, Apple ha continuato a evolversi nel mondo tecnologico. Dopo l’introduzione dell’iPad nel 2010, la questione di un Mac con touchscreen è rimasta un tema ricorrente. Nonostante i dirigenti Apple abbiano frequentemente rifiutato l’idea, la storia ci ha dimostrato che l’azienda potrebbe lavorare segretamente su progetti che inizialmente sembrano non avere fondamento.

Ad oggi, il panorama dei PC incorpora il touchscreen come una funzione abituale, mentre i Mac continuano a rimanere privi di questa caratteristica. Tuttavia, ci sono segnali che fanno sperare in un cambiamento. Il MacBook Pro del 2026, in arrivo con un significativo redesign hardware, potrebbe rappresentare il punto di svolta tanto atteso. Sono previste nuove caratteristiche come un design più sottile e leggero, uno schermo OLED e una nuova linea di chip M6, con l’eventualità di una connessione tramite modem C1 o C2.

Le indiscrezioni emerse finora suggeriscono che il supporto al touchscreen potrebbe rivelarsi un elemento fondamentale in questo modello. Anche se ci separano ancora oltre 18 mesi dal lancio del MacBook Pro, i previsti aggiornamenti software di Apple ci permetteranno probabilmente di anticipare se il touchscreen nei Mac è finalmente in arrivo.

MacOS 16: un passo verso i Mac con touchscreen?

Quando macOS Big Sur è stato presentato, si era scatenata una forte curiosità riguardo alla possibilità che i nuovi Mac potessero arrivare con il touchscreen. In quel periodo, i dirigenti come Craig Federighi avevano minimizzato l’entusiasmo degli utenti, sostenendo che si stava esagerando nel interpretare piccoli cambiamenti nel design.

Con l’introduzione di macOS 16 prevista per questo giugno, ci si attende una situazione decisamente differente. Se Apple ha davvero intenzione di introdurre i suoi primi Mac con touchscreen a breve, macOS 16 potrebbe rivelare informazioni chiare al riguardo. Due scenari potrebbero concretizzarsi: il primo prevede modifiche sostanziali che renderebbero il touchscreen evidente, mentre il secondo vedrebbe un design che non accenna a decisivi avanzamenti in questa direzione.

Qualora il secondo scenario si realizzasse, potrebbe sembrare azzardato ipotizzare che macOS 17 porterà cambiamenti significativi. Se il touchscreen è realmente il futuro dei Mac, le evidenze dovrebbero manifestarsi durante la WWDC, o al più tardi subito dopo.

Indipendentemente dal modo in cui si evolve la situazione, ci si aspetta che macOS 16 offra un quadro chiaro sulle attuali intenzioni di Apple riguardo i Mac con touchscreen.

Considerazioni finali sulle innovazioni Apple

La questione del touchscreen nei Mac, finora rimasta in sospeso, potrebbe finalmente avere un chiarimento nelle prossime settimane. Gli sviluppatori e gli utenti attendono con trepidazione, poiché le modifiche anticipano un diretto coinvolgimento del touchscreen, una funzione che potrebbe rivoluzionare l’uso dei computer Apple. La WWDC è, quindi, non solo un momento di aggiornamento software, ma la chiave per aprire una nuova era per i Mac.