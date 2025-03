Asics Gel-Cumulus 27: la scarpa da corsa che fatica a brillare nel mercato

Il mondo delle calzature da corsa è caratterizzato da un'ampia varietà di modelli, ognuno progettato per soddisfare esigenze diverse. La Asics Gel-Cumulus 27 si propone come una scarpa confortevole per l'allenamento quotidiano, ma si trova in diretta competizione con modelli della stessa casa produttrice, come la Gel-Nimbus 27 e la Novablast 5. La domanda è: quanto può resistere alla pressione?

Prezzo e disponibilità della Asics Gel-Cumulus 27

Presentata sul mercato a marzo del 2025, la Asics Gel-Cumulus 27 ha un prezzo di 140 dollari negli Stati Uniti e 140 sterline nel Regno Unito. Questa cifra la colloca in una fascia simile a quella della Asics Novablast 5, ma risulta più conveniente rispetto alla Gel-Nimbus 27, che è proposta a 165 dollari e 180 sterline. La Gel-Cumulus 27 compete a livello di prezzo anche con altre scarpe da corsa di marca medio alta, tra cui Nike Pegasus 41, Brooks Ghost 16 e Hoka Clifton 10, tutte conosciute per le loro prestazioni.

Design e calzata del modello

La Gel-Cumulus 27 è disponibile in nove colorazioni e tre larghezze, comprese opzioni standard, larghe e extra large. Il comfort sembra essere un punto forte: non ho riscontrato problemi di aderenza o punti di pressione durante le mie sessioni di corsa. Questa scarpa offre un’altezza di 38.5 mm al tallone e 30.5 mm all’avampiede per gli uomini , risultando inferiore rispetto ai modelli top della linea Asics, come la Gel-Nimbus 27 e la Novablast 5, che superano i 40 mm. Nonostante la ridotta altezza, si colloca in una categoria leggera, con un peso di 9.7 oz per la taglia 10 uomini, in linea con la Novablast 5 ma più leggera della Nimbus, che pesa 11 oz.

Materiali e costruzione

I designer di Asics hanno optato per pochi cambiamenti rispetto al modello precedente, introducendo una rete ingegnerizzata per la tomaia e una pratica linguetta sul tallone per facilitare l’indossamento. Sebbene non sia particolarmente traspirante, la calzata risulta comoda, specialmente nella zona posteriore, grazie al collare imbottito.

Per quanto riguarda il midsole, la scarpa utilizza foam FF Blast+ e un inserto PureGel al tallone, che offre una buona protezione senza risultare eccessivamente morbida o spugnosa. Tuttavia, durante le corse più veloci, il livello di reattività sembra mancare. L'outsole, realizzato in una combinazione di gomma ed EVA, è progettato con scanalature per migliorare l'aderenza. Le mie esperienze di corsa hanno mostrato un grip soddisfacente, con pochi segni di usura, ma non mancano le preoccupazioni relative alla durabilità di questo materiale rispetto alla gomma tradizionale.

Prestazioni nella corsa

Ho testato la Gel-Cumulus 27 essenzialmente per uscite di corsa a ritmo lento, dove ha dimostrato di essere una scarpa confortevole che scorre bene. Tuttavia, ho notato che il modello non è particolarmente reattivo nelle fasi di corsa più intensa. Pur garantendo un'adeguata protezione durante i run più facili, il foam non riesce a trasmettere una sensazione di vivacità, mentre altri modelli di Asics offrono esperienze più coinvolgenti. La base più larga della Gel-Cumulus 27 garantisce stabilità, ma la mancanza di velocità rappresenta un limite.

La scelta giusta per te?

La Asics Gel-Cumulus 27 può essere considerata una buona opzione per chi cerca una scarpa da corsa economica, ma non riesce a distinguersi in un mercato affollato. Costituisce un'alternativa valida alla Gel-Nimbus 27, grazie alla sua leggerezza e al costo inferiore, tuttavia, se si compara con la Novablast 5, quest'ultima offre un'esperienza di corsa significativamente più entusiastica.

Se non si è interessati a modelli con altezza massima come le due opzioni Asics, anche la Brooks Glycerin 22 e la Puma Velocity Nitro 2 presentano caratteristiche simili alla Gel-Cumulus 27, ma con un midsole che offre un ritorno energetico migliore per le corse più veloci. La Gel-Cumulus 27 può portare a termine diverse miglia senza problemi, ma ci sono molte altre opzioni sul mercato che la superano.