In arrivo il primo smartphone di Nothing? I tweet di Carl Pei stuzzicano i fan

Ma quando arriva il primo smartphone di Nothing? E’ una domanda che circola spesso nei forum di tecnologia, praticamente da quanto il co-fondatore di OnePlus Carl Pei ha annunciato il lancio del suo nuovo brand. Ebbene, dopo gli auricolari Nothing Ear 1, sembra proprio che la nuova azienda sia al lavoro sul suo primo telefono, che potrebbe essere alimentato con un processore Snapdragon.

Pei ha infatti pubblicato una serie di tweet particolarmente criptici, dove compaiono frasi come “Torna su Android” e “Android 12 è carino”. Inoltre, anche gli account Twitter ufficiali di Android e Snapdragon hanno risposto al tweet di Pei, suggerendo una partnership a tre: uno scenario molto probabile per uno smartphone Android.

Come accennato, al momento Nothing – che ha il suo quartier generale a Londra – ha lanciato sul mercato un solo prodotto, Nothing Ear 1. Tuttavia, il nuovo brand può ovviamente contare sulla grandissima esperienza del suo fondatore, che ha guidato OnePlus per oltre sette anni prima di concentrare tutti i suoi sforzi su Nothing (ufficializzata nel 2020, ndr).

Detto ciò, ad oggi non ci sono informazioni concrete sul presunto smartphone di Nothing, ma solo qualche voce. Il noto informatore Mukul Sharma e 91mobiles hanno precedentemente riferito che Nothing lancerà effettivamente uno smartphone all’inizio del 2022, senza fornire ulteriori dettagli.

Non è la prima volta che Carl Pei decide di “stuzzicare” gli utenti su Twitter. Qualche giorno fa era infatti comparso un altro tweet dove il numero uno di Nothing chiedeva ai suoi follower quale fosse il loro sistema operativo Android preferito. Tutti questi riferimenti suggeriscono che il primo smartphone Nothing possa essere davvero dietro l’angolo: sarà interessante capire se avrà caratteristiche simili ai modelli OnePlus o se invece assisteremo al lancio di un prodotto diverso, sia esteticamente che in termini di funzionalità.

