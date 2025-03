Arrivano i portatili da gioco con RTX 50, ma i prezzi sorprendono: ecco l’Razor Blade 16

L’uscita dei portatili da gioco della serie RTX 50 è prevista nel corso del 2025, e i dettagli sui modelli RTX 5060 iniziano a circolare, ma le indiscrezioni sui costi sono piuttosto elevate. Sembra che Razer stia per lanciare il modello Razer Blade 16 equipaggiato con GPU RTX 5060 a un prezzo di $1,999, ben al di sopra delle aspettative iniziali. All’orizzonte ci sono modelli che promettono prestazioni elevate, ma anche un salasso per il portafogli.

Razer Blade 16: caratteristiche e prezzi

Il Razer Blade 16, secondo un leak emerso da @momomo_us su X, rappresenta una delle prime proposte con la nuova GPU RTX 5060. Questo portatile, rinomato per la sua qualità premium, si colloca in una fascia di prezzo significativamente superiore rispetto a quello che Nvidia aveva annunciato durante il CES 2025. A partire da $1,299, i portatili equipaggiati con RTX 5070 sembravano promettere un’opzione più accessibile nel panorama dei gaming laptop.

Il rapporto di prezzo è allarmante: se consideriamo che un MSI Vector 16 HX AI con RTX 5070 Ti era disponibile a $1,599 all’apertura delle prenotazioni, emerge chiaramente una differenza notevole. Anche se vari elementi come CPU, display, sistema di archiviazione e fattura generale influenzano il prezzo finale, l’aumento dei costi per il modello RTX 5060 è evidente.

Configurazioni del Razer Blade 16

Secondo le informazioni trapelate, l’Razer Blade 16 sarà disponibile in diverse configurazioni, ma l’attenzione è tutta sul modello dotato di RTX 5060. Questo si presenterà con un processore AMD Ryzen AI 9 365, 16GB di RAM DDR5X, un SSD da 1TB e un display OLED QHD+ da 16 pollici, con risoluzione di 2560 x 1600 e un impressionante refresh rate di 240Hz. La rapidità di risposta di 0.2ms è un ulteriore punto a favore del dispositivo, pensato per i gamers più esigenti.

Tra le configurazioni c’è quella più costosa, un modello RTX 5090 da $1,499 che include un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB di RAM e 4TB di spazio di archiviazione. Tuttavia, è lecito chiedersi se tali specifiche siano realmente accessibili, considerando che molti dei portatili Razer attualmente disponibili sul mercato si presentano con prezzi superiori rispetto a quanto dichiarato.

La questione dei prezzi in aumento

Non è ancora ben chiaro quando arriveranno i nuovi GPU RTX 5060 sul mercato, ma le voci indicano una possibile distribuzione per aprile. La comunità tecnologica sta monitorando attentamente la situazione, soprattutto alla luce di alcune difficoltà recenti di Nvidia riguardanti la carenza di ROPs . Questo fattore potrebbe influenzare ulteriormente i tempi di rilascio.

Riguardo ai portatili già disponibili per la pre-ordinazione, i modelli da RTX 5070 Ti fino ai RTX 5090 hanno mostrato prezzi superiori ai $4,000. Ciò fa sorgere dubbi sulla reale accessibilità di questi prodotti di nuova generazione, spingendo a considerare la possibilità di optare per laptop della serie RTX 40, ora in promozione.

Le alternative sul mercato

È opportuno tenere d’occhio occasioni e offerte attualmente disponibili, dato che Razer è sempre stata sinonimo di qualità per i suoi notebook. Il Razer Blade 16 è stato uno dei laptop da gioco preferiti dello scorso anno e continua a dimostrare prestazioni eccellenti. Resta da vedere se le nuove configurazioni giustificheranno l’investimento richiesto.

In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione, le offerte come quelle dell’Amazon Big Spring Sale possono presentare opzioni più vantaggiose per i gamers alla ricerca di prestazioni elevate senza compromettere il budget.