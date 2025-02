Arriva sul mercato lo Xiaomi 15 Ultra: tutte le novità e caratteristiche del nuovo smartphone

Xiaomi ha appena tolto i veli dal suo ultimo gioiello tecnologico, lo Xiaomi 15 Ultra, un'erede del precedente 14 Ultra. Questo nuovo modello si preannuncia come un concentrato di innovazione, combinando prestazioni elevate e un design di classe. Il cuore pulsante del dispositivo è il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite, che promette di spingere le prestazioni a nuovi livelli. Ma non è tutto: il nuovo arrivato sfodera un comparto fotografico avanzato e una batteria potenziata, tutto racchiuso in una scocca fatta di materiali pregiati.

Specifiche tecniche e prestazioni

Lo Xiaomi 15 Ultra si distingue per l'adozione del chip Snapdragon 8 Elite, una scelta che apporta elevate significative nei suoi parametri di performance. Con opzioni di RAM che variano tra i 12GB e i 16GB di tipo LPDDR5X, gli utenti possono anche scegliere tra tre diverse capacità di archiviazione: 256GB, 512GB o 1TB di memoria UFS 4.1. Secondo le dichiarazioni di Xiaomi, il nuovo chipset permette di ottenere un incremento delle prestazioni fino al 45%, accompagnato da un abbattimento del consumo energetico che arriva fino al 52%.

La batteria rappresenta un altro punto di forza: con una capacità di 5.410mAh, è stata aumentata dell'8% rispetto alla generazione precedente. Questo nonostante il mantenimento delle velocità di ricarica, che saranno sempre fino a 90W tramite cavo e 80W in modalità wireless. Passando al display, troviamo un AMOLED da 6,73 pollici con una risoluzione di 3200×1440 pixel, capace di un refresh rate variabile da 1Hz a 120Hz, e una luminosità massima di ben 3.200 nit, garantendo visibilità anche in condizione di luce intensa.

Design e materiali

Il design dello Xiaomi 15 Ultra rispecchia l’attenzione al dettaglio che contraddistingue il marchio. Disponibile in tre varianti di colore - Black, White e una speciale edizione Silver Chrome - ogni modello è caratterizzato da un'estetica curata. La variante nera ha una finitura texturizzata, mentre quella bianca presenta una superficie incisa, pensata per migliorare la presa. La struttura del dispositivo è in alluminio lavorato con tecnologia CNC, abbinata al secondo modello di Shield Glass di Xiaomi, che promette una resistenza agli urti notevolmente superiore rispetto al predecessore, con un miglioramento di ben 16 volte.

L'edizione Silver Chrome si distingue per l'uso di materiali come la fibra di vetro aerospaziale e la pelle PU, richiamando il design delle fotocamere professionali. Questa versione è leggermente più spessa, con uno spessore di 9,48 mm rispetto ai 9,35 mm delle altre edizioni, e ha un peso che sale a 229 grammi, rispetto ai 226 grammi degli altri modelli.

Comparto camere sempre più al top

Uno degli aspetti più affascinanti dello Xiaomi 15 Ultra è senza dubbio il comparto fotografico, frutto della collaborazione con Leica. Questo smartphone è dotato di un sistema a quattro sensori: un obiettivo grandangolare, un teleobiettivo corto, un teleobiettivo lungo e un'ottica ultra-grandangolare. Il sensore principale è un Sony LYT-900 da 50MP, con un'apertura fissa di f/1.63, sostituendo la precedente configurazione ad apertura variabile.

In aggiunta, troviamo un sensore IMX858 da 50MP con un obiettivo da 70mm e apertura f/1.8 per uno zoom di media lunghezza, oltre a un ultra-grandangolare da 14mm con sensore Samsung JN5 sempre da 50MP. La vera novità è il teleobiettivo periscopico da 100mm f/2.6, dotato di un sensore Samsung HP9 da 200MP, che porta la capacità di cattura della luce a un livello superiore, ben il 136% oltre il modulo del precedente modello.

La fotocamera frontale, che rimane invariata, offre un sensore da 32MP con obiettivo da 21mm e apertura di f/2.0. Il supporto per la registrazione video raggiunge fino a 8K a 30fps, mentre tutti i moduli posteriori, compreso quello frontale, sono in grado di girare video in 4K a 60fps.

Software e aggiornamenti

Sotto la superficie, lo Xiaomi 15 Ultra è alimentato da Android 15, accompagnato dall'interfaccia HyperOS 2. Questa nuova interfaccia porta numerosi miglioramenti all'esperienza utente, fra cui aggiornamenti per la schermata di blocco e la home. Parlando di tecnologia, HyperCore ottimizza le prestazioni dell'intero sistema, inclusi grafica, rete e privacy, mentre la sezione HyperAI introduce funzionalità innovative basate su intelligenza artificiale, come strumenti per la trascrizione di riunioni e la scrittura assistita.

Xiaomi ha confermato un impegno a lungo termine per i propri utenti: saranno garantiti ben quattro aggiornamenti principali di Android e sei anni di patch di sicurezza per la serie 15 Ultra.

Prezzi e disponibilità

Il lancio ufficiale dello Xiaomi 15 Ultra in Cina è avvenuto oggi, con prezzi che variano a seconda della variante scelta. La versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria ha un costo di 6.499 CNY, circa 854 euro. Per chi opta per il modello con 16GB di RAM e 512GB di memoria, il prezzo sale a 6.999 CNY, cioè circa 920 euro. Infine, la massima configurazione da 16GB di RAM con 1TB di archiviazione raggiunge un costo di 7.799 CNY, equivalente a circa 1.025 euro.

Un'espansione nei mercati internazionali è prevista per la prossima settimana. In aggiunta, Xiaomi ha annunciato un kits di accessori professionali dedicati alla fotografia, il cui prezzo si aggira intorno ai 999 CNY, circa 130 euro.