Arriva su Amazon la powerbank EcoFlow RAPID: due modelli per ogni esigenza di ricarica

La powerbank EcoFlow RAPID, presentata a settembre all'IFA di Berlino, è ora disponibile su Amazon. I consumatori possono scegliere tra due modelli: una versione da 5.000 mAh e una da 10.000 mAh, con potenza di uscita sufficiente anche per caricare dispositivi più grandi, come un MacBook. Questa novità si colloca nel panorama delle powerbank moderne, caratterizzate da funzionalità avanzate e design pratico.

Caratteristiche comuni tra i modelli

Entrambi i modelli della EcoFlow RAPID offrono la ricarica wireless grazie alla compatibilità con MagSafe e alla tecnologia Qi2, che permette di raggiungere una potenza di carica fino a 15 watt. Ciò significa tempi di ricarica notevolmente ridotti rispetto agli standard precedenti, dove i caricatori Qi1 si limitavano a 7,5 watt. Ad esempio, un iPhone 15 può caricarsi dal 0 al 50% in circa 44 minuti.

A supporto di queste prestazioni, EcoFlow ha dotato la powerbank di un sistema BMS che monitora costantemente la temperatura dell'unità, fino a 50 volte al secondo, per prevenire il surriscaldamento e proteggere le celle interne. Questa ingegnerizzazione è accompagnata da un sistema di raffreddamento che gestisce l'eccesso di calore durante la ricarica wireless. Un'altra caratteristica interessante è la capacità della batteria di mantenere una carica elevata anche quando non viene utilizzata: secondo le specifiche tecniche, dopo un mese di inattività, l'unità dovrebbe mantenere il 95% della sua energia.

In aggiunta, EcoFlow RAPID offre una comoda app gratuita disponibile per iOS e Android, che consente di personalizzare le modalità di ricarica, monitorare lo stato della batteria e persino localizzarla se smarrita, attivando un segnale acustico. Le informazioni principali riguardanti la carica sono visibili anche su uno schermo LED integrato, che offre la possibilità di personalizzare la schermata iniziale con il proprio nome o un'immagine a scelta.

Infine, un cavalletto sul retro della powerbank fornisce un supporto utile per ricaricare il telefono mentre viene tenuto inclinato su un tavolo, un dettaglio pensato per la comodità dell'utente.

Differenze tra i modelli da 5.000 e 10.000 mAh

Le due versioni di EcoFlow RAPID presentano, oltre alla diversa capacità, specifiche di potenza di uscita distintive. La variante da 5.000 mAh offre una potenza di 30 watt, consentendo di ricaricare un iPhone 15 Pro Max al 50% in circa 30 minuti, mentre quella da 10.000 mAh può erogare fino a 65 watt, rendendola idonea anche per il ricaricamento di un MacBook.

Oltre a questo, vi è una differenza di dimensioni e peso. Entrambe le powerbank misurano circa 11 x 7 centimetri, ma il modello da 5.000 mAh ha uno spessore di circa 1,5 centimetri e pesa 180 grammi. D'altro canto, la versione da 10.000 mAh è più spessa, arrivando a 2,3 centimetri, con un peso di 260 grammi.

Dove acquisire EcoFlow RAPID

EcoFlow RAPID è già in vendita su Amazon, dove il prezzo per il modello da 5.000 mAh è di 69,99 €, mentre la variante da 10.000 mAh è disponibile a 89,99 €. Le diverse configurazioni rispondono alle esigenze di vari utenti, permettendo di scegliere l'opzione più adatta tra praticità e capacità di ricarica elevata.

Inoltre, su Macitynet è presente una vasta scelta di accessori per iPhone, con recensioni e aggiornamenti sulle ultimissime novità, e consigli utili per arricchire l'esperienza-tech degli utenti.