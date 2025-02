Arriva ParrotOS 6.3: La nuova versione focalizzata sulla sicurezza con strumenti aggiornati

Parrot Security ha lanciato la versione 6.3 di ParrotOS, la distribuzione GNU/Linux basata su Debian dedicata alla sicurezza informatica. Questa nuova release si presenta con un aggiornamento significativo degli strumenti di hacking e penetrazione, proponendo un pacchetto di miglioramenti sostanziali. Con l’aggiornamento degli ambienti di lavoro e l’ottimizzazione delle performance, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza più fluida e sicura.

Novità e miglioramenti di ParrotOS 6.3

ParrotOS 6.3 è basato sui kernel Linux 6.11 per le edizioni destinate ai PC e sul kernel Linux 6.6 LTS per la versione Raspberry Pi. Queste versioni più recenti garantiscono un’ottimale compatibilità hardware, implementando così miglioramenti nelle performance e nella stabilità del sistema. Inoltre, questa release corregge vari problemi riscontrati nelle versioni precedenti, inclusi quelli relativi alla variabile d'ambiente $PATH, che causava malfunzionamenti nel sistema. Sono stati anche risolti problemi con il browser Firefox, che non si visualizzava correttamente, e bug che impedivano il corretto funzionamento delle immagini virtuali in formato .ova tramite l’uso di VirtualBox.

L'aggiornamento del file parrot-core e della base sottolinea l’impegno del team di sviluppo nel mantenere un sistema robusto e sicuro. Gli utenti sono quindi invitati a scaricare la nuova versione per usufruire di queste migliorie e garantire una migliore esperienza nell’utilizzo di strumenti di sicurezza.

Strumenti di hacking aggiornati e nuove funzionalità

La release di ParrotOS 6.3 non si limita a miglioramenti generali, ma presenta anche diversi aggiornamenti per i tool di hacking. Tra gli strumenti rinnovati ci sono airgeddon 11.40, NetExec 1.3.0, Maltego 4.8.1, Metasploit 6.4.43, sqlmap 1.8.12, ZAP 2.15.0, e molti altri. Questi aggiornamenti sono cruciali, poiché forniscono agli esperti della sicurezza strumenti più potenti e versatili per le loro attività di testing.

In aggiunta agli strumenti esistenti, ParrotOS 6.3 introduce anche due nuove applicazioni: Caido 0.44.1, che offre funzionalità per un controllo efficiente delle applicazioni web, e SecLists-lite 2024.4, una raccolta utile per chi si occupa di sicurezza, comprendente elenchi di nomi utente, password, URL e dati sensibili utili durante le valutazioni della sicurezza. Tali strumenti garantiscono che ParrotOS continui a risultare un sistema essenziale sia per professionisti che per appassionati, consentendo di affrontare tematiche legate alla cybersecurity con maggiore efficienza.

Il changelog completo con tutte le modifiche apportate è disponibile sul sito ufficiale di Parrot, dove è possibile anche effettuare il download delle diverse edizioni disponibili, come Security Edition, Home Edition e Hack The Box Edition.

Download e aggiornamenti per gli utenti

Per chi desidera provare ParrotOS 6.3, il download è immediatamente accessibile attraverso il sito ufficiale. Questa nuova versione è consigliata in particolare per i nuovi utenti che si affacciano a questo mondo. Per chi già utilizza una versione precedente di ParrotOS, non sarà necessario reinstallare il sistema. L'aggiornamento può essere effettuato semplicemente aprendo un emulatore di terminale e digitando i comandi sudo apt update e sudo apt full-upgrade.

Questo approccio semplificato per gli utenti già esperti dimostra l'intenzione del team di rendere ParrotOS non solo un sistema versatile e completo, ma anche facilmente manutenibile nel tempo. Con queste novità, la distribuzione continua a posizionarsi come un punto di riferimento nel panorama della sicurezza informatica.