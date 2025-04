Arriva Now Brief nella beta di One UI 7 per Galaxy S24, ma l’accesso è limitato

La nuova funzionalità Now Brief è stata integrata nell’ultima beta di One UI 7, disponibile per i dispositivi Galaxy S24. Questa caratteristica promette di riassumere il programma giornaliero, le notizie e i compiti degli utenti. Tuttavia, accedere a questa opzione richiede un trucco, poiché non è visibile in modo diretto. Il codice per abilitare Now Brief è presente anche nei modelli più datati, creando aspettativa tra gli utenti che possiedono dispositivi precedenti.

Caratteristiche di Now Brief

Now Brief si distingue come una delle novità della One UI 7. Questa funzionalità è progettata per aiutare gli utenti a rimanere organizzati offrendo una panoramica dei loro impegni quotidiani e delle notizie rilevanti. Si tratta di un’interfaccia intuitiva, che sintetizza in modo chiaro le informazioni cruciali. Questo strumento è particolarmente utile per chi è sempre in movimento e desidera tenere traccia delle proprie attività senza dover navigare tra più app.

Attualmente, Now Brief è esclusivo per i nuovi Galaxy S25. Tuttavia, gli utenti del Galaxy S24 sono riusciti a sfruttare questa caratteristica grazie a un metodo alternativo di accesso. Infatti, un’appassionato ha dichiarato di averla attivata utilizzando il launcher per l’attività. Questa scoperta è stata confermata da fonti di settore come SamMobile, che indicano la possibilità di attivare Now Brief anche su altri dispositivi della gamma Galaxy, tra cui il Galaxy S23, il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6.

Come accedere a Now Brief

Sebbene la funzionalità Now Brief sia attualmente non accessibile in modo normale, gli utenti hanno trovato un modo per visualizzarne le impostazioni. Chi desidera provare questa nuova caratteristica può segnalare delle opzioni nascoste in impostazioni specifiche del dispositivo. Al momento, non è possibile utilizzare queste informazioni nella normale interfaccia utente, ma gli utenti possono creare un collegamento alla pagina delle impostazioni di Now Brief sulla loro schermata principale. Questo passaggio consente di esplorare le potenzialità della funzionalità in modo più semplice.

Rilascio della versione stabile di One UI 7

La versione stabile di One UI 7 è prevista per il rilascio il 7 aprile, destinata inizialmente alla famiglia Galaxy S24, ai modelli Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6. Successivamente, la nuova interfaccia arriverà sugli altri dispositivi, come il Galaxy S23, nelle settimane a seguire. Una volta avviato il roll-out della versione stabile, sembra che la funzionalità Now Brief possa essere attivata anche per gli altri modelli compatibili.

Questo annuncio ha già suscitato interesse tra i possessori di dispositivi Galaxy più anziani, che attendono con ansia l’arrivo di nuove funzionalità. Con una panoramica sulle ultime novità, Samsung continua a mantenere i suoi utenti coinvolti e desiderosi di esplorare ciò che c’è di nuovo.

