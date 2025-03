Arriva MiTag: un tracker economico per il sistema Trova il mio dispositivo di Google

La rete Trova il mio dispositivo di Google, lanciata nel 2024, ha visto un ampliamento della gamma di accessori compatibili, anche se le opzioni sono ancora limitate. In questo contesto, il tracker MiTag si presenta come una soluzione economica e interessante per gli utenti Android. Già conosciuto tra i possessori di dispositivi Apple, questo tracker ha recentemente guadagnato compatibilità con il sistema di localizzazione di Google, rendendolo un’opzione da prendere in considerazione.

Un’universo di tracker limitato

Fino a questo momento, il mercato dei tracker compatibili con la rete Trova il mio dispositivo di Android non offre molte scelte. Prima dell’arrivo del MiTag e dell’innovativo Moto Tag di Motorola, erano disponibili solo pochi modelli di localizzatori, come quelli di Pebblebee e Chipolo. Questi marchi, pur offrendo prodotti di qualità, risultano spesso costosi e non accessibili per tutti. Con l’introduzione del MiTag da parte dell’azienda MiLi, finalmente si presenta un’opzione più accessibile, con un prezzo di appena 19,99 euro.

Dettagli tecnici del MiTag

Il MiTag è stato originariamente progettato per funzionare con la rete Dov’è di Apple, ma la sua nuova versione per Android lo rende un’alternativa valida per chi cerca un tracker smart a un prezzo ragionevole. La certificazione IP67 di questo dispositivo indica che è resistente alla polvere e a immersioni brevi, un aspetto interessante per chi potrebbe usarlo in diverse situazioni quotidiane.

La batteria del MiTag è capace di offrire un’autonomia che varia tra gli 8 e i 12 mesi, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Se il design ricorda quello degli AirTag di Apple, le dimensioni maggiori del MiTag lo rendono incompatibile con molti accessori di terze parti. Tuttavia, il dispositivo è dotato di un utile anello che facilita il fissaggio a un portachiavi, evitando la necessità di acquistare custodie aggiuntive.

Esperienza d’uso e considerazioni

Il costo di 19,99 euro rende il MiTag uno dei tracker più economici e accessibili sul mercato, perfetto per chi desidera un dispositivo di localizzazione senza spendere cifre esorbitanti. Nonostante il prezzo favorevole, ci sono alcuni aspetti da considerare. Gli utenti che hanno già provato il MiTag hanno osservato alcune limitazioni, come la velocità nella rilevazione della posizione. Questi problemi sembrano essere specifici del sistema Trova il mio dispositivo, il quale, sebbene in miglioramento, non raggiunge ancora la qualità e l’affidabilità della rete Dov’è di Apple.

Dove acquistare il MiTag

Il MiTag è facilmente reperibile online, in particolare su Amazon, dove è disponibile a 19,99 euro. Inoltre, è possibile trovare un’offerta conveniente che include quattro localizzatori al prezzo di 49,99 euro, rendendoli ideali per chi ha bisogno di più unità per diversi oggetti. Questa nuova opzione sul mercato si propone di facilitare la vita quotidiana degli utenti, che cercano soluzioni pratiche e accessibili per tenere traccia dei propri oggetti più cari.