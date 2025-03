Arriva iOS 18.4: novità entusiasmanti e aggiornamenti previsti per la prossima settimana

Con l’avvicinarsi del rilascio pubblico di iOS 18.4, atteso per la prossima settimana, Apple ha già fornito agli sviluppatori la Release Candidate dell’aggiornamento. Nonostante alcune controversie legate ai ritardi nell’implementazione delle nuove funzionalità di Siri, questo aggiornamento porta con sé una serie di novità promettenti che potrebbero migliorare significativamente l’esperienza degli utenti.

Aggiornamenti per AirPods Max e audio di alta qualità

Una delle sorprese più interessanti in arrivo con iOS 18.4 è il supporto per AirPods Max con connettore USB-C. Questo aggiornamento non solo permette di collegare cuffie tramite USB, ma introduce anche la compatibilità con l’audio lossless a 24 bit e 48 kHz, fondamentale per chi produce contenuti audio. Inoltre, la latenza ultra-bassa rappresenta un vantaggio per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità sonore dei propri dispositivi. Con queste nuove opzioni, gli AirPods Max dotati di USB-C diventano un acquisto ancor più allettante per gli audiofili.

Nuove funzionalità in Control Center

Il controllo della funzionalità Visual Intelligence è ora più accessibile grazie a un nuovo collegamento nel Control Center. Questa novità rende più semplice attivare Visual Intelligence anche su dispositivi come l’iPhone 15 Pro. Con l’aggiornamento, gli utenti possono impostare un collegamento per Visual Intelligence sulla schermata di blocco oppure assegnarlo al pulsante d’azione, risolvendo così una mancanza riscontrata da parte degli utenti di iPhone 15 Pro, che ora può beneficiare di tutte le funzioni offerte da Apple Intelligence.

Musica ambientale personalizzabile

Con iOS 18.4, gli utenti possono accedere a quattro stazioni musicali ambientali personalizzabili direttamente dal Control Center. Le opzioni disponibili comprendono tipi come Relaxamento, Produttività e Benessere, ognuno dei quali corrisponde a una playlist specifica di Apple Music. Il fatto che sia possibile impostare playlist personali per ogni tipo di musica ambientale offre un tocco di personalizzazione all’esperienza sonora degli utenti, permettendo di adattare la musica alle proprie necessità.

Nuova Mail App per iPad e Mac

Dopo un periodo di beta, la nuova Mail app con layout a categorie fa finalmente il suo debutto anche su iPad. Questo aggiornamento migliora l’integrazione tra iOS e iPadOS, semplificando la navigazione degli utenti tra i dispositivi. L’introduzione delle categorie rende la gestione della posta elettronica più efficiente e user-friendly, una caratteristica di cui gli utenti di iPad erano in attesa.

Aggiornamenti utili per l’app Foto

L’app Foto riceve diversi aggiornamenti significativi con iOS 18.4. Tra le novità ci sono due nuovi filtri: “Non in un album” e “Condiviso con Te”, oltre alla possibilità di riorganizzare le utility e i tipi di media. La vista principale degli album può ora essere visualizzata utilizzando una chiave foto, semplificando la navigazione tra le immagini. Questi miglioramenti mirano a rendere l’esperienza utente nell’app Foto più intuitiva e fluida, facilitando la gestione delle proprie immagini.

Nuove ricette su Apple News+

Per gli abbonati ad Apple News+, è in arrivo una sezione dedicata alle ricette nel News app, ottimizzata soprattutto per iPad. Le nuove ricette sono presentate con istruzioni passo-passo, complete di timer, facilitando la preparazione dei pasti. Questa novità sembra pensata proprio per un utilizzo domestico, considerando l’ampio display degli iPad.

Configurazione automatica basata sulla prossimità per nuovi Mac

Gli utenti di Mac possono ora usufruire di una nuova opzione di configurazione automatica basata sulla prossimità, simile a quella già disponibile per iPhone e iPad. Questo aggiornamento, riservato ai Mac con macOS 15.4 o superiore, rende il processo di configurazione iniziale molto più rapido e intuitivo, un vantaggio per gli utenti alle prime armi con questi dispositivi.

Emojis e funzioni di notifica prioritizzate

iOS 18.4 introduce anche nuovi emoji, tra cui simboli come il sacchetto degli occhi e la paletta. Inoltre, la funzione di notifica prioritaria, nuova di zecca, consente agli utenti di selezionare quali notifiche considerare più importanti, facendole risaltare sulla schermata di blocco. Questa opzione promette di snellire la gestione delle notifiche, migliorando la produttività degli utenti.

In sintesi, iOS 18.4 si preannuncia ricco di aggiornamenti e miglioramenti. Gli utenti possono attendersi una serie di funzioni nuove e potenziate, con un’implementazione attesa a breve. Con oltre 40 novità già annunciate, le aspettative sono alte per questo rilascio che promette di rinnovare l’usabilità dei dispositivi Apple.