Arriva iOS 18.4: Novità e funzionalità per gli sportivi in CarPlay e non solo

Il tanto atteso aggiornamento di iOS 18.4 è alle porte, con Apple che ha rilasciato la versione RC per sviluppatori e beta tester. Questo aggiornamento porta con sé nuove funzionalità interessanti, tra cui le Notifiche Prioritarie e l’espansione dell’Intelligenza Visiva. Una delle novità più attese è certamente l’introduzione di una nuova API dedicata alle app sportive per CarPlay.

Nuova API per le app sportive in CarPlay

La nuova API ha fatto la sua comparsa in modo silenzioso, senza annunci clamorosi, tramite una pagina di documentazione sul sito degli sviluppatori Apple. Chiamata “CPNowPlayingModeSports”, questa API introduce una modalità sportiva per CarPlay, ottimizzando il layout dello schermo “Now Playing” per eventi sportivi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa API è progettata specificamente per gestire eventi che coinvolgono “esattamente due squadre“. Affinché le app possano sfruttare questa API, esse sono in grado di visualizzare informazioni su ciascuna squadra ai lati opposti dello schermo, con una “grande immagine colorata” come sfondo. Questa configurazione non solo rende più accattivante la visualizzazione dei dati, ma migliora anche l’esperienza dell’utente durante il consumo di contenuti sportivi.

Come evidenziato nella descrizione dell’API, il layout è adatto per la trasmissione in diretta o per la riproduzione di eventi sportivi registrati, creando un’atmosfera coinvolgente per gli appassionati di sport. La responsabilità ora passa ai programmatori, che dovranno integrare questa nuova funzionalità nelle loro applicazioni affinché possa essere utilizzata dagli utenti finali. È importante notare che per utilizzare questa nuova API sarà necessario un iPhone in esecuzione su iOS 18.4 e Xcode 16.3 RC o versioni successive per gli sviluppatori.

Altre novità in CarPlay con iOS 18.4

L’aggiornamento di iOS 18.4 non si limita all’introduzione della nuova API per le app sportive. Un’altra significativa novità consiste nell’aggiunta di una terza fila di icone per le auto dotate di display grandi. Questo cambiamento mira a migliorare l’usabilità di CarPlay, offrendo una navigazione più semplice e intuitiva attraverso le varie app disponibili.

In aggiunta, Apple Maps riceverà un potenziamento particolare per quanto riguarda la navigazione destinata ai veicoli elettrici , con funzionalità che includeranno la riconoscibilità della possibilità di caricare la batteria presso le stazioni Tesla NACS. Questo aspetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione della sostenibilità e nelle esigenze di navigazione per gli utenti di auto elettriche.

Disponibilità e aspettative per l’uscita

Apple ha comunicato che iOS 18.4 verrà reso disponibile per il pubblico all’inizio di aprile. Gli utenti attendono con trepidazione questo aggiornamento, che non solo arricchirà l’esperienza di utilizzo del sistema operativo, ma apporterà anche migliorie significative per i fan dello sport e per gli appassionati di automobili elettriche in generale.

Le novità introdotte rafforzano il legame di Apple con il mondo della tecnologia automobilistica e delle applicazioni sportive, segnando un altro passo importante nel costante miglioramento dei suoi servizi. Le aspettative sono alte, e il pubblico non vede l’ora di esplorare le nuove funzionalità e ottimizzazioni che questo aggiornamento porterà con sé.