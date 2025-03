Arriva il primo iPhone pieghevole: un dispositivo di lusso, costi e design sorprendenti

Le notizie sul primo iPhone pieghevole stanno creando grande attesa tra gli appassionati della Mela. Con un focus specifico sull'intelligenza artificiale, questo dispositivo promette non solo un'estetica affascinante ma anche funzionalità avanzate. Tuttavia, il suo costo potrebbe sorprendere non poco gli acquirenti, avvicinandosi a quello di un MacBook Pro.

L'analisi di Ming Chi Kuo e le anticipazioni

Ming Chi Kuo, noto analista cinese, ha condiviso dettagli intriganti su questo atteso modello. Spesso, le sue previsioni si sono rivelate veritiere, anche se ha avuto anche delle imprecisioni. Le informazioni, come ormai consueto, provengono dai fornitori di Apple, offrendo un quadro abbastanza chiaro del progetto in cantiere.

Tra i dettagli più affascinanti, emerge il ritorno del Touch ID. Kuo sottolinea che la presenza di questo sistema di riconoscimento delle impronte digitali servirà a ottimizzare gli spazi interni del telefono. Si prevede che il pulsante si trovi nella parte laterale, simile a quanto avviene con gli iPad.

Un altro aspetto che influirà notevolmente sul design è la somiglianza del dispositivo con i MacBook Pro. I bordi saranno definiti e il coperchio si chiuderà senza rotture visibili, grazie alla tecnologia fornita da Samsung. Il diametro del telefono chiuso sarà di circa 9-9.5 millimetri e, una volta aperto, non supererà i 5 millimetri.

Dimensioni e materiali di alta qualità

Lo schermo dell’iPhone pieghevole avrà una dimensione di 7.8 pollici quando aperto, superando leggermente i 6.9 pollici dell’attuale iPhone 16 Pro Max. Quando sarà chiuso, invece, il display misurerà 5.5 pollici.

Per quanto riguarda i materiali, il dispositivo utilizzerà acciaio e titanio per la cerniera, garantendo robustezza e durata. Il guscio esterno sarà anch'esso in titanio, un elemento prezioso che evidenzia l'intento di Apple di posizionare questo modello nella fascia alta del mercato.

La fotocamera sarà un altro punto di interesse; si prevede una configurazione a doppia lente sul retro e una singola fotocamera frontale, disponibile sia con il telefono aperto che chiuso.

Le funzionalità e le tempistiche di lancio

Ming Chi Kuo ha evidenziato anche le nuove funzionalità legate all'intelligenza artificiale, sottolineando l'importanza di schermi più ampi per migliorare l'interazione utente. Ad esempio, sarà possibile chattare con un'intelligenza artificiale sui propri viaggi mentre si consulta simultaneamente una mappa a tutto schermo.

La realizzazione di questo progetto complesso richiede tempo, infatti i vari dipartimenti di Apple stanno lavorando intensamente per definire le specifiche tecniche che dovrebbero essere fissate nel corso dell'anno. La pianificazione della produzione sarà avviata a fine estate 2025, con un avvio effettivo della produzione previsto per la fine del 2026. Si stimano vendite di 3-5 milioni di unità nel 2027.

Prezzo elevato e prospettive di vendita

Il prezzo del nuovo iPhone pieghevole rappresenterà una sfida per molti consumatori, con stime che si aggirano tra i 2000 e i 2500 dollari, equivalenti a poco meno di 3000 euro in Europa. Questo posizionamento di prezzo è superiore a quanto previsto in precedenza, evidenziando il forte investimento che Apple ha deciso di fare su questo modello.

Nonostante il costo elevato, Apple punta a vendere fino a 5 milioni di pezzi nel 2026, confidando nella lealtà dei suoi clienti storici, pronti a investire per avere sempre il dispositivo più innovativo offerto dall'azienda di Cupertino.