Arriva il Nothing 3A e 3A Pro: i nuovi smartphone che puntano a semplificare la vita

I nuovi smartphone Nothing 3A e 3A Pro sono stati appena presentati, segnando un passo avanti nella filosofia del marchio volta a rendere la tecnologia più divertente. Questi dispositivi non solo vantano un miglioramento delle specifiche tecniche rispetto al Phone 2A, ma introducono anche una novità interessante: l'Essential Space, uno spazio dedicato al salvataggio e alla catalogazione di screenshot, memo vocali e fotografie, accessibile attraverso un pulsante dedicato. I prezzi partono da 379 dollari per il modello 3A e 459 dollari per il 3A Pro, posizionandosi in una fascia media con caratteristiche interessanti.

La differenza tra 3A e 3A Pro

I modelli 3A e 3A Pro si distinguono principalmente per le loro fotocamere. Guardando i due dispositivi, è evidente la differenza: il 3A Pro è dotato di un ingombrante alloggiamento rotondo per le fotocamere che include un obiettivo teleobiettivo periscopico 3x, mentre il 3A offre uno zoom standard 2x. Entrambi i telefoni sono equipaggiati con una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel. Le fotocamere teleobiettivo sono dotate di sensori da 50 megapixel per uno zoom lossless: 4x per il 3A e 6x per il 3A Pro.

Le dimensioni generose di entrambi gli smartphone non passano inosservate, poiché offrono un display di ben 6.77 pollici. Il 3A Pro risulta particolarmente massiccio a causa del suo alloggiamento per la fotocamera. Nonostante ciò, Nothing mantiene un design audace e accattivante grazie al suo caratteristico retro traslucido, che riesce a bilanciare il difetto dell’impatto visivo del bump della fotocamera. I primi utilizzi potrebbero far sentire l'utente a disagio, ma dopo qualche giorno si impara a convivere con la novità.

Potenza e funzionalità all'avanguardia

Sotto il cofano, entrambi i modelli montano processori Snapdragon 7S Gen 3, supportati da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una configurazione generosa per la fascia media. La versione di Android installata è la 15, e Nothing promette tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, una politica software decisamente valida per un dispositivo di questo range di prezzo. Negli Stati Uniti, i telefoni sono disponibili attraverso il programma beta di Nothing.

L'interfaccia Glyph e le strisce di luce LED rimangono presenti, ma l'attenzione si è spostata sui miglioramenti software. L'Essential Space offre una soluzione per memorizzare screenshot e memo vocali, similarmente a quanto fa l'app Screenshots di Google per i Pixel. Questo nuovo spazio risponde a domande frequenti, come cosa fare con tutte le informazioni accumulate nel corso del tempo.

L'Essential Space: un'innovazione utile

Chiunque abbia una galleria fotografica ingombra di immagini da ricordare o desideri un posto dove conservare le foto ispirazionali per un progetto sarà felice di sapere che l'Essential Space esiste per questo scopo. Ogni volta che si desidera salvare un elemento, è possibile aggiungerlo e il sistema utilizza intelligenza artificiale per estrarre informazioni pertinenti, contribuendo a organizzare contenuti che altrimenti resterebbero confusi nel dispositivo.

Una nota interessante riguarda il pulsante Essential Key, situato in una posizione che potrebbe sembrare innaturale. All'inizio, molti utenti potrebbero premere involontariamente il pulsante di accensione invece di quello dedicato, poiché non è immediatamente chiaro. Attraverso un singolo clic si effettua uno screenshot, mentre un doppio clic apre l'app per esplorare le collezioni. Nonostante la necessaria adattabilità iniziale, quest'opzione si rivela utile nel mantenere organizzate informazioni importanti.

Future funzionalità per un'esperienza migliorata

Attualmente, la funzionalità dell'Essential Space è piuttosto semplice. Ci sono però piani ambiziosi, come l'implementazione di una modalità che inizia a registrare un memo vocale quando il telefono viene capovolto e l'organizzazione automatica dei contenuti correlati in collezioni. Queste idee promettono un'interazione continua e intelligente con l'utente e un utilizzo sempre più efficiente della tecnologia.

Il Nothing 3A sarà disponibile per ordini dal 4 marzo e le spedizioni inizieranno l'11 marzo, mentre il 3A Pro sarà ordinabile dall'11 marzo e spedito a partire dal 25 marzo. Con l’introduzione di queste novità, Nothing si prepara a reinvigorire il mercato degli smartphone con un approccio incentrato sull'utente.