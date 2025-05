Arriva il Galaxy Z Fold 7: svelati i tempi di lancio e le attese novità fotografiche

L’estate si avvicina rapidamente nell’emisfero settentrionale e con essa, si prepara il lancio del Galaxy Z Fold 7 di Samsung. Previsto per luglio, questo dispositivo si preannuncia come un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti, con miglioramenti notevoli, in particolare nella sezione fotografica. Le aspettative sono alte, dato che gli appassionati di tecnologia sperano di vedere un’importante evoluzione delle funzionalità della fotocamera, un aspetto che non è stato sempre al centro dell’attenzione nei precedenti smartphone pieghevoli.

Un sistema fotografico all’avanguardia

Proprio come il suo predecessore e gli altri smartphone di punta della linea Galaxy, il Galaxy Z Fold 7 sarà dotato di un sistema fotografico posteriore a tripla lente. Ci saranno anche due fotocamere frontali, una posizione sul display esterno e l’altra sotto il display interno. Questi dettagli sono stati ormai standard nel design di Samsung, ma le vere novità si nascondono all’interno dell’upgrade delle componenti tecniche.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Novità attese per la fotocamera principale

Le voci di corridoio suggeriscono che la fotocamera principale subirà un significativo upgrade. Attualmente si parla di un sensore da 200 MP, lo stesso già utilizzato nella Special Edition del Galaxy Z Fold 6. Molti fan della serie attendevano con impazienza un vero miglioramento delle funzionalità fotografiche, e l’arrivo di questa nuova tecnologia potrebbe finalmente soddisfare le loro aspettative. Un sensore di queste dimensioni consente infatti di realizzare un ritaglio con una qualità superiore, simile a uno zoom ottico, senza perdere troppa qualità dell’immagine.

Nonostante la presenza di un teleobiettivo dedicato con zoom ottico 3X, il nuovo sensore principale promette di portare un salto in avanti per quanto riguarda la qualità generale delle foto, permettendo uno zoom migliore senza sacrificare i dettagli.

Ottiche ultra grandangolari e teleobiettivi: il copione si ripete

Le altre fotocamere del Galaxy Z Fold 7 potrebbero rimanere invariati rispetto al modello precedente. I rumors indicano un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, con un campo visivo di 123 gradi, e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3X. Questo livello di zoom, sebbene possa risultare limitato rispetto agli standard attuali, è comunque utile per molte situazioni comuni di scatto. È probabile che ci vorranno ancora alcune generazioni di smartphone pieghevoli, prima che si possano vedere ottiche ultra grandangolari e periscopiche ad alta risoluzione sui dispositivi di Samsung.

Le fotocamere frontali: poche novità all’orizzonte

Sul fronte delle fotocamere frontali, il Galaxy Z Fold 7 manterrà due moduli già visti: uno da 10 MP sullo schermo esterno e un secondo da 4 MP sotto il display interno. Non ci si aspetta un upgrade significativo per queste fotocamere, sebbene la qualità dell’immagine della camera interna sia spesso giudicata insoddisfacente dagli utenti. La tecnologia under-display presenta delle complessità che rendono difficili eventuali miglioramenti, lasciando i fan un po’ delusi da questo aspetto.

Il lancio del Galaxy Z Fold 7 si preannuncia dunque ricco di novità e attese, specialmente per quanto riguarda le funzionalità fotografiche, sebbene rimangano degli interrogativi sulle fotocamere frontali. Mentre si attende il rilascio ufficiale, i consumatori si preparano a scoprire se il nuovo flagship di Samsung sarà in grado di soddisfare le loro aspettative e di competere con le altre offerte sul mercato, in continua evoluzione.