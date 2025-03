Apre una nuova era il design dell’iPhone 17 Air secondo le indiscrezioni di Sonny Dickson

In un contesto di attesa e curiosità per l’uscita del nuovo iPhone 17 Air, il noto leaker Sonny Dickson ha pubblicato un’immagine di una presunta custodia di terze parti, alimentando le speculazioni sul design del dispositivo. Secondo Dickson, chi non fosse a conoscenza della nuova linea di prodotti di Apple potrebbe scambiare questa custodia per quella di un Google Pixel, sottolineando così le innovazioni e i cambiamenti stilistici introdotti.

Origine delle informazioni sulle custodie di iPhone

Le informazioni relative ai design degli iPhone spesso emergono grazie alla collaborazione tra i produttori di accessori e Apple. Questi ultimi, infatti, ottengono le specifiche tecniche attraverso partnership ufficiali o tramite la loro attività di indagine nei siti di produzione. Monitorare i progetti e le tendenze durante le fasi di prototipazione permette agli operatori di anticipare i cambiamenti estetici e funzionali sui modelli in arrivo. Tali pratiche sono comuni nel settore e contribuiscono a creare un ambiente di innovazione continua.

Il design innovativo del iPhone 17 Air

Dando un’occhiata al design dell’iPhone 17 Air, si evidenzia un cambiamento significativo nell’aspetto della fotocamera posteriore. La nuova configurazione prevede un modulo fotocamera orizzontale, definito “camera bar”, che si estende lungo la parte posteriore superiore del dispositivo. Questo layout, che ricorda quello dei dispositivi Google Pixel, rappresenta un netto distacco dai modelli precedenti, suggerendo che Apple possa essere pronta a rilanciare la propria estetica con un approccio più audace.

Le voci indicano che il “camera bar” ospiterà un solo obiettivo fotografico, posizionato sul lato sinistro, con il flash collocato all’estremità destra. Il design pensato per il iPhone 17 Air punta a un’estetica elegante e minimalista, in linea con lo spessore del dispositivo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5.5 millimetri. Questo accorgimento potrebbe posizionare il nuovo smartphone come una delle opzioni più sottili sul mercato.

Funzionalità chiave dell’iPhone 17 Air

Nonostante il design snello, ci si aspetta che l’iPhone 17 Air introduca diverse funzionalità avanzate. Tra queste, il supporto per MagSafe, un pulsante per le azioni personalizzabili e un pulsante dedicato al controllo della fotocamera, come suggerito dai ritagli visibili nella custodia resa nota da Dickson. Le informazioni emerse nel fine settimana indicano chiaramente che il nuovo pulsante di controllo della fotocamera sarà un’innovazione attesa da molti utenti, mettendo in evidenza l’impegno di Apple verso un’esperienza utente migliorata.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si prevede che l’iPhone 17 Air disponga di un display da 6.6 pollici, con supporto ProMotion a 120Hz, la presenza dell’isola dinamica e un chip A19 standard, non A19 Pro. Ulteriori dettagli indicano la presenza di un obiettivo posteriore da 48 megapixel e un modem progettato internamente da Apple, con l’assenza del tradizionale slot per SIM fisiche a livello mondiale. Gli annunci ufficiali da parte di Apple sono attesi nella metà di settembre, dando inizio a un nuovo capitolo nella storia degli smartphone.