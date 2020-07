Appy Pie presenta la funzionalità di delivery su richiesta alla sua piattaforma App Builder

Appy Pie, un generatore di app fai-da-te basato sull’intelligenza artificiale, con funzionalità e capacità di nuova generazione, ha introdotto nuove funzionalità per la consegna on-demand. Funzionalità che consentirebbero agli utenti di creare facilmente una propria rete di consegna mobile in una determinata regione, città o stato.

Richiesto insistentemente dai fornitori di servizi di consegna locali di tutto il mondo, la funzione di consegna on-demand aiuta i fornitori di servizi a creare app per iPhone e Android in un batter d’occhio. Inoltre, questa nuova straordinaria funzionalità del creatore di app Appy Pie aiuterebbe i fornitori di servizi a soddisfare le crescenti esigenze degli utenti che optano per l’opzione di consegna per lo stesso giorno, mentre aumentano le vendite totali.

La consegna on-demand dispone di PayPal Express, PayPal Payments Pro, carta di credito tramite Stripe Payment Gateway, Mercado Pago e più metodi di pagamento, così come Cash on Delivery (COD) (pagamento alla consegna). I numerosi metodi di pagamento rendono più facile per gli utenti dell’app pianificare il ritiro dei prodotti e farli consegnare alla destinazione desiderata, senza alcun problema. Per coronare il tutto, gli utenti dell’app possono tenere traccia dell’intero processo in tempo reale, dal ritiro dell’ordine fino alla consegna alla destinazione scelta.

“Il nostro obiettivo è rendere lo sviluppo di app accessibile a tutti. La consegna on-demand è un altro componente aggiuntivo per realizzarlo”, afferma Abhinav Girdhar, Fondatore di Appy Pie. “Questa nuova funzionalità non solo aiuterà le aziende di consegna locali a soddisfare le esigenze dei clienti per i servizi di consegna in giornata, ma li aiuterà anche a estendere la loro portata oltre i confini nazionali”, ha aggiunto.

Dopo aver fatto strada nel mondo dello sviluppo di app mobili, Appy Pie ha guadagnato una posizione di grande riverenza tra i suoi concorrenti. Appy Pie non solo consente agli utenti di creare un’app per iPhone e Android, ma aiuta anche le aziende a creare siti web, chatbot, chat dal vivo e molto altro ancora, senza programmazione ed in pochi e semplici passaggi.

Appy Pie ha uffici a Londra, Nuova Delhi ed in Virginia, con uno staff totale di oltre 200 persone. La proposta di vendita unica dell’azienda sta nell’aiutare i proprietari di app a pubblicare le loro applicazioni negli app store, come Apple App Store, Google Play Store e molti altri, senza complessità ed in tempi rapidi. L’azienda offre un programma fedeltà, supporto tecnico 24/7, ricerca in base alla posizione implementata e notifiche push geo-fencing.

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLC, è un leader senza pari nel mondo dell’app mobile che permette a chiunque di trasformare le proprie idee di app in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica. Basta trascinare e rilasciare le funzionalità e creare un’applicazione avanzata Android o iOS per cellulari e smartphone, un gioco da ragazzi. Puoi anche installare l’app Android e iOS di Appy Pie e iniziare a creare la tua app al volo. È inoltre possibile scaricare la versione di PWA (progressive web app) dell’app tramite il PWA Store.

