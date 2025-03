Appuntamenti gratuiti Today at Apple: focus sulla creatività femminile nel tech

Il 29 marzo si svolgeranno due sessioni speciali nell’ambito dell’iniziativa Today at Apple, dedicate al lavoro delle donne nel campo della creazione e dello sviluppo di applicazioni. Questi eventi, che si terranno presso l’Apple Store di Via del Corso a Roma, sono gratuiti e rappresentano un’opportunità importante per le donne interessate a esplorare e sviluppare le proprie capacità nel settore tecnologico.

Il programma delle sessioni

Le sessioni Today at Apple sono progettate per supportare e stimolare la creatività degli utenti, sia neofiti che esperti. In programma per il 29 marzo ci sono due eventi principali, ciascuno con un tema specifico e condotto da esperte del settore.

Allenare una community con Traininpink

La prima sessione, intitolata “Allenare una community con Traininpink“, si svolgerà dalle 11:30 alle 13:00. Carlotta Gagna, co-fondatrice di Traininpink, sarà presente per condividere le strategie che hanno permesso alla sua app di diventare un punto di riferimento per molte donne. Allenamento, nutrizione e benessere sono al centro di questa iniziativa, che ha saputo unire donne in un percorso di salute e fitness, anche a distanza. Gagna parlerà dell’importanza della comunità e di come «connessioni sincere possono fare la differenza nell’uso di un’app». La sessione mira a ispirare altre imprenditrici e sviluppatrici a creare ambienti favorevoli dove le donne possano supportarsi a vicenda.

Crea il tuo golf club con Under Par

Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:00, si terrà l’altra sessione dal titolo “Crea il tuo golf club con Under Par“. Questa volta sarà Elisa Farinetti, di Broken Arms Games, a guidare i partecipanti nella progettazione del proprio golf club virtuale utilizzando l’app Under Par Golf Architect Game su iPad. Questo gioco gestionale offre un’esperienza interattiva dove gli utenti possono assumere il ruolo di architetti, progettando buche affascinanti e complesse per soddisfare le esigenze dei golfer professionisti. Sara Stefanizzi, nota anche come Kurolily, modererà l’incontro, aggiungendo uno spunto ulteriore sulle dinamiche di design e sviluppo ludico. I partecipanti saranno guidati nella creazione di un progetto unico, capace di attrarre anche i campioni più esperti del settore.

Partecipazione e registrazione a Today at Apple

Apple sottolinea l’importanza di partecipare a queste sessioni, facendo appello a tutte le persone interessate a esplorare le possibilità della programmazione e della creazione di contenuti attraverso i propri dispositivi. Le sessioni Today at Apple sono gratuite, ma è necessario registrarsi in anticipo per assicurarsi un posto. I dettagli per la registrazione e un programma completo delle attività si possono reperire direttamente sul sito ufficiale di Apple.

Questi eventi rappresentano un’importante iniziativa per favorire l’inclusione e la crescita di figure femminili nel settore tecnologico, portando avanti il messaggio che «tutti possono contribuire attivamente alla creatività e all’innovazione». La partecipazione a queste sessioni gratuite non è solo un’opportunità per apprendere, ma anche per diventare parte di una comunità in espansione che valorizza il contributo di tutte le donne nel mondo del tech.