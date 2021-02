Apple rilascia l’aggiornamento watchOS 7.3.1 che risolve un bug di Apple Watch Series 5 e Watch SE

Apple ha appena rilasciato watchOS 7.3.1, un nuovo aggiornamento per Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE. Stando a quanto emerso nelle note di rilascio, l’aggiornamento include anche una correzione che consente di prevenire un bug che causava il blocco di questi modelli di Apple Watch nella “Power Reserve Mode”, la modalità intelligente che disabilita tutte le funzioni – tranne ovviamente quelle base, a cominciare dall’orario – quando il dispositivo si sta per scaricare.

Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto che spiega nel dettaglio il bug che viene risolto con l’update watchOS 7.3.1.

Il colosso di Cupertino rivela che un “numero molto ridotto” di clienti che dispongono di Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE ha “riscontrato un problema con il proprio Watch che non si ricarica dopo che è entrato nella modalità Power Reserve Mode”.

Apple afferma che watchOS 7.3.1, rilasciato oggi al pubblico, “impedisce che questo problema si verifichi ad altri dispositivi Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE”. Per farla breve, l’aggiornamento non risolverà il problema per gli utenti che lo stanno già riscontrando, ma dovrebbe impedire che accada ad altri utenti.

Come fare, quindi, per verificare se il proprio Apple Watch è interessato da questo problema? Gli utenti non devono fare altro che posizionare il dispositivo sul caricatore che viene utilizzato normalmente e attendere all’incirca 30 minuti. Se sorge qualche problema, bisogna subito intervenire. Come? Stando a quanto riportato dall’azienda del CEO Tim Cook, è necessario contattare il supporto Apple per impostare una riparazione gratuita del prodotto, che dovrebbe avvenire tramite posta.

E’ la stessa Apple a confermare che l’Apple Watch verrà attentamente esaminato prima di procedere all’assistenza, in modo tale da verificare che sia idoneo per la riparazione gratuita.

Fonte 9to5Mac