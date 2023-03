Apple Watch Ultra in offerta su Amazon: 80 euro in meno

Apple è sempre in prima linea non solo nel settore degli smartphone (con i suoi iPhone) ma anche in quello degli smartwatch. Basti pensare ad un eccellente prodotto come l’Apple Watch Ultra, un dispositivo wearable davvero potente e resistente. Chiaramente, per molti utenti l’acquisto è davvero complicato per via del prezzo elevato dell’Apple Watch Ultra, venduto a oltre 1.000 euro dalla Mela.

Tuttavia, proprio nelle scorse ore il wearable di Apple è comparso sul sito di Amazon con uno sconto che può certamente fare gola ai fan della Mela. Il dispositivo, infatti, è attualmente in vendita a 929,99 euro grazie allo sconto dell’8% proposto sul portale del colosso dell’e-commerce. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo: il prodotto arriverà all’indirizzo designato in tempi molto celeri. Gli utenti hanno anche la possibilità di dilazione il pagamento in comode rate con Cofidis o tramite il sistema interno al sito.

Apple Watch Ultra è l’ideale soprattutto per coloro che già hanno un iPhone di ultima generazione. Il display OLED da quasi 2 pollici di questo wearable ha una luminosità di picco di oltre 2000 nit, pertanto la visualizzazione è ottimale in qualsiasi condizione di luce. Il processore all’avanguardia fa sì che questo prodotto garantisca davvero prestazioni di alto livello; inoltre, il software watchOS 9 mette a disposizione una serie di funzionalità smart di nuova generazione.

La cassa da 49 mm è in titanio aerospaziale e garantisce un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. In più, con l’Apple Watch Ultra si può contare su 36 ore di batteria in utilizzo normale, ma attivando le impostazioni di risparmio energetico l’autonomia aumenterà notevolmente. Non è certo un caso se l’Apple Watch Ultra è considerato il miglior smartwatch sul mercato.